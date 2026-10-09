W konferencji prasowej poza ministrem spraw wewnętrznych i administracji udział biorą: szefowa MEN Barbara Nowacka, otwiera się w nowym oknie, komendant główny policji Marek Boroń, otwiera się w nowym oknie i sekretarz stanu w MSWiA, otwiera się w nowym oknie Czesław Mroczek, otwiera się w nowym oknie.

Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie przekazał, że najpewniej nie mieliśmy do czynienia z tzw. challengem, czyli zorganizowaną akcją nastolatków. - Na dzień dzisiejszy po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, chcę to bardzo mocno podkreślić, nie potwierdzają się żadne informacje nt. wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci - wyjaśnił.

Chodzi o nieoficjalne informację o tzw. krwawym piątku, które krążyły w sieci. Rzekomy "challenge" miał dotyczyć ataków w szkołach, głównie na Mazowszu.

Apel szefa MSWiA do rodziców

Po atakach szef MSWiA zaapelował do rodziców o sięganie po informacje wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. - Skontrolowano 15 tys. placówek, policjanci wchodzili do szkół. W akcję zaangażowanych jest 24 tys. mundurowych - przekazał. Akcja służb będzie kontynuowana. Minister poinformował, że zatrzymano w sumie 19 osób.

- Nie chcę tworzyć wrażenia (...), że zagrożenie minęło, ale w tej sprawie musimy się kierować, powiedziałbym, daleko idącą odpowiedzialnością - powiedział Kierwiński.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje sytuację w internecie.

Według Barbary Nowackiej piątkowe kontrole w szkołach spotkały się z dobrym przyjęciem. - Poprosiłam kuratorów, aby przeprowadzili spotkania z dyrektorami szkół - przekazała. Jak podkreśliła, taka rozmowa odbyła się już na Mazowszu. To w tym regionie odnotowano największą liczbę ataków i potencjalnych groźnych incydentów.

- Planujemy zmiany ustawowe, które wzmogą bezpieczeństwo w szkołach - zapewniła minister edukacji narodowej. W tym celu trwają konsultacje z kuratorami.

Marek Boroń podkreślił, że policja reaguje na każde zawiadomienie. Każda sytuacja jest sprawdzana i traktowana poważnie.

Seria ataków w szkołach. Interwencje policji, zamknięte placówki

Piątkowa konferencja stanowi dalszy ciąg wydarzeń, które nastąpiły w związku ze wstrząsającymi atakami przeprowadzonymi w ostatnich dniach.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-letni absolwent tej placówki zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Wśród nich znalazła się 37-letnia woźna, której życia nie udało się uratować.

Dzień wcześniej 19-latek przeprowadził atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie ranił nożem uczniów, pracowników szkoły oraz przypadkowych przechodniów.

Tego samego dnia policja interweniowała w Sierpcu - zatrzymano 17-latka, który planował atak.

Po godz. 13 podczas konferencji prasowej mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska przekazała, że w województwie zamkniętych w piątek jest 49 szkół.

Także w piątek odbyło się spotkanie kurator z dyrektorami szkół. Brało w nim udział blisko 5,5 tysiąca osób.

W ciągu ostatniej doby policja przeprowadziła wiele interwencji w kilku regionach w związku z treściami, które zaczęły być udostępniane w mediach społecznościowych po atakach. Niektóre z nich przedstawiały zapowiedzi naśladownictwa, zawierały też groźby.

Służby interweniowały też w kilku szkołach, gdzie zatrzymano nastolatków z groźnymi przedmiotami.



