W skrócie Policja zwiększyła liczbę patroli przed szkołami po niedawnych atakach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce.

Funkcjonariusze prewencji i dzielnicowi będą częściej obecni w pobliżu placówek oświatowych, zwracając uwagę na osoby oraz przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

W Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do ataku nożownika, w wyniku którego zginęła pracownica szkoły, a sprawcą był były uczeń.

W Ostrołęce 19-latek ranił nożem dziewięć osób w szkole zawodowej, natomiast w Sierpcu zatrzymano nastolatka, który groził atakiem w szkole.

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Zapowiedź wzmożonych kontroli policyjnych w pobliżu placówek oświatowych pojawiła się w kontekście ataków, do których w ostatnich dniach doszło w polskich szkołach. - Zwiększona liczba kontroli została już wdrożona - przekazał na antenie Polsat News podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Seria ataków w polskich szkołach. Policja zapowiada działania

- To są oczywiście policjanci pionu prewencji, którzy jeżdżą na interwencje, którzy znacznie częściej będą w okolicach szkół, będą zwracać uwagę na osoby podejrzane, podejrzanie się zachowujące, ewentualnie pozostawione jakieś przedmioty, które mogą być niebezpieczne - wyjaśnił policjant.

W akcję zaangażowani zostali również dzielnicowi, którzy także częściej będą patrolować okolice szkół. - Sytuacja jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o te ostatnie dwie doby i te bardzo tragiczne zdarzenia - dodał. Działania obejmą wszystkie szkoły w Polsce.

Policja zdecydowała o zastosowaniu wzmożonych środków ostrożności po dwóch atakach, do których w środę i czwartek doszło w polskich szkołach. W czwartek rano 15-letni nożownik wtargnął do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem.

Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska zrelacjonowała w rozmowie z Interią, że do budynku wszedł były uczeń placówki, który zranił trzy osoby - woźną, dyrektora oraz nauczycielkę.

- Dyrektor obezwładnił napastnika. Nastolatek został zatrzymany przez policję - powiedziała nam przedstawicielka komendy. Po kilkudziesięciu minutach mazowiecka policja poinformowała o śmierci 37-letniej pracownicy szkoły, która była wcześniej reanimowana.

Leszczydół-Nowiny, Sierpc, Ostrołęka. Incydenty w szkołach

Dzień wcześniej policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Informacje o akcji służb w czwartek przekazał minister Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA wyjaśnił, że u chłopca "znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak". - Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie - ujawnił.

Zatrzymanie potwierdziła Policja Mazowsze, która opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że do służb zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów. Na ich podstawie funkcjonariusze "weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go".

W środę do groźnego zdarzenia doszło w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę przed południem. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



