W skrócie Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o zagrożeniach przy granicy przez Dyżurną Służbę Operacyjną, która pozostaje w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi służbami.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zaplanowano specjalną naradę z udziałem premiera Donalda Tuska, szefów MON, MSWiA i kierownictwa służb w związku z atakami przy polskiej granicy.

Nad ranem wykryto atak dronów Geran-5 blisko granicy z Polską, polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby wydały i odwołały alerty RCB po zakończeniu działań.

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki "jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem RP przez działającą w BBN Dyżurną Służbę Operacyjną". - Jest ona w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami - dodał w rozmowie z PAP.

Rzecznik podkreślił, że Kancelaria Prezydenta będzie na bieżąco informować o wszystkich decyzjach głowy państwa.

Narada z udziałem szefów MON, MSWiA i kierownikami służb

W związku z atakami Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie Polski o godzinie 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna narada z inicjatywy premiera Donalda Tuska - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka na platformie X.

Udział w odprawie wezmą szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także kierownicy służb.

Polska w gotowości. Drony uderzyły blisko granicy

Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi pięć km.

Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego rozesłano alert RCB. Alarm został ostatecznie odwołany po ustaniu rosyjskich uderzeń na obszarze Ukrainy.

Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak wyjaśniono, działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Komentarz Zełenskiego po atakach na obszar przygraniczny

Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Ukraińskie koleje poinformowały w komunikacie, że "grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał". Według informacji PKP Intercity składem podróżowało 206 osób, ale wśród nich nie było Polaków.

"Ubiegłej nocy i dzisiejszego poranka zaatakowano obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową, firmy i zwykłe budynki mieszkalne" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Działania ratownicze trwają w wielu zachodnich regionach po nocnych atakach. W szczególności niezbędne działania mają miejsce w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy na Wołyniu, gdzie Rosjanie w ataku dronów celowo zniszczyli lokomotywę i stację paliw" - dodał.

Zełenski podkreślił, że Ukraińcy "codziennie walczą i oddają swoje życie dokładnie po to, by do takich uderzeń nie dochodziło dalej w Europie i aby agresja się nie rozprzestrzeniała".

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