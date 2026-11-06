W skrócie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega firmy z sektorów spożywczego i medycznego przed cyberatakami, wymierzonymi w systemy chłodnicze.

Policja potwierdziła, że doszło do kilku przypadków nieuprawnionej ingerencji w systemy chłodnicze na terenie Polski.

Służby apelują o aktualizację oprogramowania, zmianę haseł oraz sprawdzenie, czy sterowniki nie są dostępne bezpośrednio z publicznego adresu IP.

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Do ataków na systemy chłodnicze doszło w ostatnim czasie w wielu miejscach w Europie, zaatakowany został m.in. francuski instytut krwiodawstwa oraz kilkadziesiąt supermarketów na terenie Francji, Szwecji, Belgii i Luksemburga.

Zespół CERT Polska, działający w instytucie badawczym NASK, poinformował we wtorek o jednym potwierdzonym przypadku ataku na lodówkę w Polsce. Zapewniono, że atak nie wyrządził strat materialnych.

Komunikat z ostrzeżeniem w tej kwestii opublikowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości które potwierdziło też, że policja ma informacje o kilku takich zdarzeniach na terenie Polski.

Policja ostrzega przed "celowym wyłączaniem systemów"

Jak wskazano, polskie służby obserwują "wzmożoną aktywność cyberprzestępców, celujących w podmioty komercyjne, korzystające z infrastruktury cyfrowej, połączonej z systemami chłodniczymi w sektorze spożywczym i medycznym na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej".

"Działania sprawców polegają na celowej, nieuprawnionej ingerencji w systemy chłodnicze za pomocą sieci Internet, co prowadzi do celowego wyłączania systemów, zmiany temperatur, a w konsekwencji do strat materialnych lub przestojów w działalności" - tłumaczy CBZC.

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Policjanci zaapelowali do firm o podjęcie działań, mających zminimalizować ryzyko skutecznego włamania do ich systemów. Wśród czynności do przeprowadzenia wskazano zmianę haseł, aktualizację oprogramowania, wdrożenie najnowszych wersji oprogramowania i łatek bezpieczeństwa oraz weryfikację i sprawdzenie, czy sieć, sterowniki i panel sterowania nie są dostępne bezpośrednio z poziomu publicznego adresu IP.



