W skrócie Drony atakowały cele znajdujące się bardzo blisko granicy z Polską, w odległości kilku do kilkunastu kilometrów.

Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert RCB o zagrożeniu z powietrza. Dowództwo Operacyjne RSZ zaznacza, że zagrożenie było realne.

W okolicach polsko-ukraińskiego przejścia Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w stację benzynową. Bezzałogowiec spadł też na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy.

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Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski był dopytywany, jak blisko polskiej granicy - w związku z rosyjskimi atakami na obszarze Ukrainy - znajdowało się potencjalne zagrożenie.

Ataki w Ukrainie, blisko granicy z Polską. Mieszkańcy słyszeli huki, wojsko wyjaśnia

Ppłk Goryszewski wskazał, że część bezzałogowców "operowała, a nawet część trafiała, w cele zlokalizowane bardzo blisko granicy - nawet kilka, kilkanaście kilometrów od naszych granic". Podkreślił więc, że zagrożenie było wówczas "realne i bliskie".

Pytany o doniesienia mieszkańców o huku podkreślił, że wojsko zakłada, iż wynikał on z przekroczenia bariery dźwięku przez poderwane myśliwce. Jak wskazał, między innymi w tym właśnie celu DORSZ przesyła komunikaty o operowaniu lotnictwa, w związku z którym wzrasta możliwość zaistnienia wzmożonego hałasu.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Poderwano myśliwce, zawyły syreny alarmowe

W niedzielę po godzinie 4 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy. Przed godziną 10 Dowództwo poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców. Podkreśliło też, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

W trakcie operowania lotnictwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłało alerty informujące o zagrożeniu. Do mieszkańców sześciu powiatów w województwie lubelskim kolejny alert RCB przez kilkadziesiąt minut ostrzegał przed zagrożeniem atakiem z powietrza. W tych powiatach zawyły syreny alarmowe.

Atak na stację benzynową i pociąg. Uderzenia blisko granicy z Polską

Jak poinformował Interię major Dariusz Sienicki, w nocy w związku z atakami wstrzymano odprawy na polsko-ukraińskiej granicy.

Z pierwszych informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało, że w pobliżu granicy z Polską - ok. 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin - dron uderzył w ciężarówkę. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wyjaśniła później, że dron, który spadł w ukraińskim Jagodzinie, uderzył w stację benzynową. W wyniku tego ataku zapaliły się dwie ciężarówki.

Z kolei w obwodzie wołyńskim, dwa kilometry od granicy z Polską dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów - Warszawa. Według ukraińskich kolei państwowych Ukrzaliznycia, cytowanych przez agencję Ukrinform, w ataku nikt nie ucierpiał.



