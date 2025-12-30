Atak zimy w Polsce. Okęcie i Modlin przekierowują loty
Samoloty zmierzające do Modlina zostały przekierowane na inne lotniska. To efekt trudnych warunków atmosferycznych w Polsce. Pasażerowie trafili na lotniska w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Utrudnienia dotyczą również Okęcia. Jak dowiaduje się Interia, dwa samoloty LOT-u zamiast w stolicy, wylądowały we Wrocławiu.
W skrócie
- Z powodu trudnych warunków pogodowych samoloty do Modlina zostały przekierowane na inne lotniska, w tym do Łodzi, Poznania i Katowic.
- Lotnisko Chopina w Warszawie również miało problemy – dwa samoloty LOT-u zamiast w stolicy wylądowały we Wrocławiu.
- W całej Warszawie panują trudne warunki, co zmusiło służby do apelu o ostrożność na drogach i wzmocnienia działań służb oczyszczania.
Jak przekazała Interii rzeczniczka portu lotniczego w Łodzi, lotnisko przyjęło trzy loty przekierowane z Modlina. - Przyjęliśmy samoloty z Londynu, Bergami i Bari - informuje Wioletta Gnacikowska.
Lotnisko w Łodzi przyjęło również swój, planowy samolot z Alicante. Rzecznika przekazała nam, że w Łodzi wieje porywisty wiatr, ale lotnisko jest dobrze przygotowane. Ma czysty pas startowy i płytę postojową.
Jak wynika ze strony lotniska w Modlinie, kolejny, czwarty lot z Dublina został przekierowany do Poznania. Przekierowany został również lot z Palermo. Samolot wylądował w Katowicach.
Utrudnienia na Okęciu. Samoloty do Warszawy wylądowały we Wrocławiu
Utrudnienia dotyczą również lotniska Chopina w Warszawie. Jak przekazał Interii rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu Bartosz Wiśniewski, na lotnisku wylądowały dwa samoloty zmierzające do Warszawy.
Wiśniewski wyjaśnił, że chodzi o dwa wieczorne kursy LOT-u z Budapesztu i Belgradu. Po decyzji dyżurnego ruchu lotniczego samoloty będą mogły udać się do stolicy, ponieważ stołeczny port lotniczy ponownie zaczął przyjmować samoloty.
Trudna sytuacja pogodowa w stolicy dotyczy również dróg. Miasto Warszawa w mediach społecznościowych wystosowało apel do mieszkańców.
"Warunki pogodowe i drogowe w stolicy są bardzo trudne. Dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność, zachowanie bezpiecznych odległości i przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania. Na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie, pracuje w tym momencie 170 pługoposypywarek" - czytamy w komunikacie stołecznego magistratu.