Samoloty zmierzające do Modlina zostały przekierowane na inne lotniska. To efekt trudnych warunków atmosferycznych w Polsce. Pasażerowie trafili na lotniska w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Utrudnienia dotyczą również Okęcia. Jak dowiaduje się Interia, dwa samoloty LOT-u zamiast w stolicy, wylądowały we Wrocławiu.

Samolot pasażerski linii Ryanair stoi na ośnieżonym pasie lotniska, obok widoczny pojazd obsługi technicznej spryskujący skrzydło, całość ograniczona ogrodzeniem zakończonym drutem kolczastym.
W Polsce panują fatalne warunki pogodowe. Samoloty do Modlina zostały przekierowany na inne lotniskaMariusz GrzelakEast News

  • Z powodu trudnych warunków pogodowych samoloty do Modlina zostały przekierowane na inne lotniska, w tym do Łodzi, Poznania i Katowic.
  • Lotnisko Chopina w Warszawie również miało problemy – dwa samoloty LOT-u zamiast w stolicy wylądowały we Wrocławiu.
  • W całej Warszawie panują trudne warunki, co zmusiło służby do apelu o ostrożność na drogach i wzmocnienia działań służb oczyszczania.
Jak przekazała Interii rzeczniczka portu lotniczego w Łodzi, lotnisko przyjęło trzy loty przekierowane z Modlina. - Przyjęliśmy samoloty z Londynu, Bergami i Bari - informuje Wioletta Gnacikowska.

Lotnisko w Łodzi przyjęło również swój, planowy samolot z Alicante. Rzecznika przekazała nam, że w Łodzi wieje porywisty wiatr, ale lotnisko jest dobrze przygotowane. Ma czysty pas startowy i płytę postojową.

    Jak wynika ze strony lotniska w Modlinie, kolejny, czwarty lot z Dublina został przekierowany do Poznania. Przekierowany został również lot z Palermo. Samolot wylądował w Katowicach.

    Utrudnienia na Okęciu. Samoloty do Warszawy wylądowały we Wrocławiu

    Utrudnienia dotyczą również lotniska Chopina w Warszawie. Jak przekazał Interii rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu Bartosz Wiśniewski, na lotnisku wylądowały dwa samoloty zmierzające do Warszawy.

    Wiśniewski wyjaśnił, że chodzi o dwa wieczorne kursy LOT-u z Budapesztu i Belgradu. Po decyzji dyżurnego ruchu lotniczego samoloty będą mogły udać się do stolicy, ponieważ stołeczny port lotniczy ponownie zaczął przyjmować samoloty.

    Trudna sytuacja pogodowa w stolicy dotyczy również dróg. Miasto Warszawa w mediach społecznościowych wystosowało apel do mieszkańców.

    "Warunki pogodowe i drogowe w stolicy są bardzo trudne. Dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność, zachowanie bezpiecznych odległości i przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania. Na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie, pracuje w tym momencie 170 pługoposypywarek" - czytamy w komunikacie stołecznego magistratu.

