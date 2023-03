Atak zimy w całej Polsce. Wróci śnieg i potężny mróz. Nawet -14 stopni

Polska Wypłaty 13. emerytury już niedługo. Uważaj na taką wiadomość

Wraz z początkiem marca rozpoczęła się meteorologiczna wiosna. Niestety, nie oznacza to pożegnania zimy w Polsce i nagłego nadejścia ciepłych dni, a wręcz przeciwnie. Synoptycy wskazują, że pierwszy weekend tego miesiąca będzie pochmurny, mroźny i w niektórych miejscach również śnieżny.

W piątek Polskę zaczął obejmować od północy silny wir niżowy, przemieszczający się znad Oceanu Arktycznego w kierunku Polski i północno-zachodniej Rosji. W kolejnych dniach front atmosferyczny przyniesie opady mokrego śniegu, a wraz z nim kolejną porcję lodowatego powietrza z północy.

Prognoza pogody w sobotę 4 marca. Duże zachmurzenie, śnieg i deszcz ze śniegiem

Sobota w większości kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, a we wschodniej Polsce również deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Prognozuje się, że przyrost pokrywy śnieżnej w północno-wschodniej części kraju wyniesie od 2 do 5 cm, a na południu - w rejonach górskich - nawet 10 cm.

Termometry pokażą dziś od 1-2 st. C na wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie kraju. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Drogi w wielu miejscach mogą być śliskie, dlatego należy zachować ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.

Prognoza pogody w niedzielę 5 marca. W dzień śnieżyce, a w nocy potężny mróz do –14 stopni

W niedzielę opady śniegu możliwe będą niemal w całej Polsce, a pochmurna aura nie opuści nas przez cały dzień. Wiatr będzie umiarkowany i północno-zachodni. Termometry w większości kraju będą oscylować w granicach 0 st. C. Najzimniej może być na północnym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie około -2 st. C.

Zdjęcie Prognoza pogody na marzec według synoptyków IMGW / IMGW / Twitter

Typowo zimowych wartości na termometrach możemy doświadczyć w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 5 na 6 marca). Jak wynika z zapowiedzi synoptyków IMGW, spadki temperatur mogą osiągać nawet -14 st. C w rejonach górskich, -12 st. C na Suwalszczyźnie i na Warmii i Mazurach do -4 st. C na zachodnich krańcach Polski.

Prognoza pogody na marzec 2023. Kiedy będzie ciepło?

Długoterminowa prognoza pogody na marzec daje nadzieję, że ciepło zrobi się dopiero w drugiej połowie miesiąca. Jednak na prawdziwe wiosenne ocieplenie trzeba poczekać na początek kwietnia. Wówczas temperatura w niektórych regionach Polski może wynosić ponad 15 st. C.

IMGW przypomina jednak, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe.

