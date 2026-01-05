Północ Polski wciąż biała. W Mławie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 46 cm, a miejscami na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przekracza 20 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia między innymi w tej części kraju może dalej sypać.

Po ciężkiej nocy intensywny dzień. Pogoda przynosi zimę

"To była bardzo intensywna noc, na drogi krajowe sprzęt ZUD wyjeżdżał 185 razy. Wszystkie DK [drogi krajowe - red.] w woj. pomorskim są przejezdne, a nawierzchnia czarna. Temp. min. -10 st. C, aktualnie na sieci DK pracuje 41 pługosolarek" - czytamy na profilu gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Facebooku.

Z powodu śnieżyc w weekend strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie usuwając powalone i nadłamane drzewa blokujące drogi i zagrażające budynkom.

W poniedziałek pogoda łagodniejsza będzie na południu kraju - tam zachmurzenie będzie mniejsze. W centrum i nad północną połową kraju chmur będzie więcej i tam miejscami przelotnie popada śnieg.

Dzień będzie mroźny, z temperaturami od -4 do zera stopni w większości Polski. Najchłodniej w poniedziałek będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie lokalnie można się spodziewać mrozów na poziomie -6 stopni Celsjusza. Na Mazurach wiatr może lokalnie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Zima nie odpuszcza. W nocy kilkunastostopniowy mróz

Z powodu mrozu warunki będą przeważnie niekorzystne, jednak dzięki słabnącym podmuchom wiatru oraz rozpogodzeniom w dużej części kraju w ciągu dnia poprawią się do obojętnych, a na południu do korzystnych. Wieczorem pogoda znów będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

W nocy z poniedziałku na wtorek musimy się przygotować na siarczysty mróz. W centrum Polski oraz na terenach podgórskich może być około -16 stopni, a na zachodzie około -10 stopni Celsjusza.

W Polsce utrzymają się niskie temperatury. W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami mróz sięgnie -16 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Miejscami, głównie na północy i wschodzie synoptycy IMGW spodziewają się kolejnych słabych opadów śniegu, a w Bieszczadach może padać intensywniej: tam grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 5 cm.

