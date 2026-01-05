Atak zimy trwa. Pogoda znowu będzie niebezpieczna
Zima nie odpuszcza. Masa śniegu zasypała północną Polskę, zmuszając służby do intensywnej pracy. Miniona noc była "bardzo intensywna", a w ciągu dnia będzie dalej sypać śnieg. Spokojniej będzie na południu, jednak cały czas będzie nam towarzyszyć kilkustopniowy mróz. Po zachodzie słońca temperatura zdecydowanie spadnie, do nawet kilkunastu stopni poniżej zera.
Północ Polski wciąż biała. W Mławie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 46 cm, a miejscami na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przekracza 20 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia między innymi w tej części kraju może dalej sypać.
Po ciężkiej nocy intensywny dzień. Pogoda przynosi zimę
"To była bardzo intensywna noc, na drogi krajowe sprzęt ZUD wyjeżdżał 185 razy. Wszystkie DK [drogi krajowe - red.] w woj. pomorskim są przejezdne, a nawierzchnia czarna. Temp. min. -10 st. C, aktualnie na sieci DK pracuje 41 pługosolarek" - czytamy na profilu gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Facebooku.
Z powodu śnieżyc w weekend strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie usuwając powalone i nadłamane drzewa blokujące drogi i zagrażające budynkom.
W poniedziałek pogoda łagodniejsza będzie na południu kraju - tam zachmurzenie będzie mniejsze. W centrum i nad północną połową kraju chmur będzie więcej i tam miejscami przelotnie popada śnieg.
Dzień będzie mroźny, z temperaturami od -4 do zera stopni w większości Polski. Najchłodniej w poniedziałek będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie lokalnie można się spodziewać mrozów na poziomie -6 stopni Celsjusza. Na Mazurach wiatr może lokalnie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Zima nie odpuszcza. W nocy kilkunastostopniowy mróz
Z powodu mrozu warunki będą przeważnie niekorzystne, jednak dzięki słabnącym podmuchom wiatru oraz rozpogodzeniom w dużej części kraju w ciągu dnia poprawią się do obojętnych, a na południu do korzystnych. Wieczorem pogoda znów będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.
W nocy z poniedziałku na wtorek musimy się przygotować na siarczysty mróz. W centrum Polski oraz na terenach podgórskich może być około -16 stopni, a na zachodzie około -10 stopni Celsjusza.
Miejscami, głównie na północy i wschodzie synoptycy IMGW spodziewają się kolejnych słabych opadów śniegu, a w Bieszczadach może padać intensywniej: tam grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 5 cm.
