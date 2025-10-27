W skrócie IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem na północy Polski.

Na Dolnym Śląsku oraz w rejonach górskich wystąpiły duże utrudnienia drogowe i kolejowe z powodu opadów śniegu.

W poniedziałek prognozowane są silny wiatr i opady deszczu, a miejscami również śniegu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek na większości terytorium Polski wystąpi zachmurzenie, miejscami z przejaśnieniami - przede wszystkim na południowym zachodzie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura może sięgnąć 10 stopni.

W pozostałej części kraju termometry wskażą od 5 stopni C w Tatrach do 9 stopni C w Małopolsce i na zachodzie Polski.

Niemal w całym kraju prognozowane są również opady deszczu, a w górach również śniegu, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5-7 cm.

Trudna sytuacja panuje również w okolicach miejscowości Jakuszyce na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, gdzie od niedzieli występują znaczące opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed wiatrem w porywach do 55 km/h. Silniej może wiać na południu kraju - do 65 km/h oraz na wybrzeżu, gdzie porywy mogą osiągnąć 75 km/h. Dla części województwa pomorskiego IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Jeszcze mocniej powieje w górach - wysoko w Sudetach nawet do 100 km/h, a w Karpatach do 85 km/h. Możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Prognoza pogody. Nocą zimno i deszczowo, możliwe opady śniegu

W nocy z poniedziałku na wtorek pogoda pogoda będzie podobna do tej w dzień. W większości kraju będzie zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a w górach również śniegu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni C. Nieco cieplej może być na wybrzeżu i zachodzie - tam termometry mogą wskazać do 7 stopni C. Jedynie w Karpatach temperatura może spaść do 1 stopnia.

Wiatr nieco się uspokoi. Jedynie na południu i zachodzie może wiać w porywach do 55 km/h. Nadal mocno wiało będzie natomiast wysoko w górach - w Sudetach do 100 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

Zima zaskoczyła na Dolnym Śląsku. Opady śniegu doprowadziły do paraliżu

W weekend doszło do pierwszego w tym roku ataku zimy na Dolnym Śląsku. Znaczne opady śniegu odnotowano w okolicach Szklarskiej Poręby i Jakuszyc. Pogoda doprowadziła do całkowitego paraliżu na drodze prowadzącej do Czech, która stała się nieprzejezdna. Śnieg spadł również w miejscowości Zieleniec w Kotlinie Kłodzkiej.

Opady śniegu spowodowały też utrudnienia na kolei. Na linii Goerlitz-Jelenia Góra w okolicy Rybnicy na sieć trakcyjną spadło drzewo, co doprowadziło do znacznych opóźnień.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Sztuczna inteligencja pomoże uprościć podatki? Sasin: Dobre narzędzie Polsat News Polsat News