Atak zimy na północy Polski. Nowe prognozy bezlitosne, mnożą się alerty

W skrócie IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia dla północnej i północno-wschodniej Polski z powodu intensywnych opadów śniegu oraz silnego wiatru.

Na Warmii i Mazurach śnieg i wiatr powodują znaczne utrudnienia na drogach.

W Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w związku z wysokim stanem wód po intensywnych opadach i sztormowym wietrze.

Od kilku dni w wielu częściach kraju panują zimowe warunki - występują opady marznącego śniegu, co powoduje gołoledź. Stwarza to zagrożenie dla pieszych, chodzących po śliskich chodnikach, jak i kierowców, zobowiązanych do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Pogoda. Atak zimy na północy kraju. Ostrzeżenia IMGW

We wtorek atak zimy utrzyma się w północnej i północno-wschodniej części Polski. Na tych obszarach mają wystąpić intensywne opady śniegu mogące spowodować przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 20 cm.

Szczególnie trudne warunki drogowe występują w województwie warmińsko-mazurskim. Miejscami spadło tam do 18 cm śniegu, a silny wiatr zawiewa go na drogi. Od rana zablokowane jest skrzyżowanie dróg (krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536) pomiędzy Lubawą, a Nowym Miastem Lubawskim z powodu dwóch ciężarówek, które nie mogły wjechać pod górę.

Według prognoz, na północy i wschodzie kraju spadnie do 10, a na Warmii i Mazurach nawet do 20 cm śniegu. W pozostałej części Polski również wystąpią opady, jednak będą one mniej intensywne.

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem (do 100 km/h) na północy zostały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują od poniedziałku (29 grudnia) od godz. 22 do środy (31 grudnia) do godz. 12.00 na znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy Mazowsza, zachodniego krańca woj. podlaskiego, wschodniej części kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniego Pomorza.

Zima w Polsce. Kraj w alertach, zrobi się niebezpiecznie

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały wysłane do osób przebywających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

IMGW wydało także ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach zamarzają mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu - taka sytuacja ma utrzymać się do środy.

Intensywne opady śniegu. Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu

Ostrzeżenia II stopnia w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem zostały wydane wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie), na Zalewie Szczecińskim w ujściowym odcinku Odry (woj. zachodniopomorskie), a także w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

We wtorek może tam dojść do wzrostu poziomu wody do strefy wody wysokiej oraz powyżej stanów ostrzegawczych. Może też dojść do osiągnięcia stanów alarmowych.

Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w mediach społecznościowych o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który obowiązuje do odwołania w związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody na rzece Elbląg.

Ostrzeżenie hydrologiczne dla Wybrzeża obowiązuje do wtorku do godz. 22, dla Zalewu Wiślanego i Elbląga - do godz. 14, a dla Zalewu Szczecińskiego - do środy do godz. 10.

