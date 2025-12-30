W skrócie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia z powodu intensywnych opadów śniegu oraz silnego wiatru na północy Polski.

W Elblągu sytuacja jest szczególnie trudna, z powodu alarmu przeciwpowodziowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty do mieszkańców najbardziej zagrożonych regionów.

Oblodzone drogi oraz zamiecie śnieżne utrudniają ruch i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i kierowców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od kilku dni w wielu częściach kraju panują zimowe warunki - występują opady marznącego śniegu, co powoduje gołoledź. Stwarza to zagrożenie dla pieszych, chodzących po śliskich chodnikach, jak i kierowców, zobowiązanych do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Gdzie chwyci silny mróz? Sprawdź najlepsze prognozy na Pogoda Interia

Pogoda. Atak zimy na północy kraju. Ostrzeżenia IMGW

We wtorek atak zimy utrzyma się w północnej i północno-wschodniej części Polski. Na tych obszarach mają wystąpić intensywne opady śniegu mogące spowodować przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 20 cm.

Szczególnie trudne warunki drogowe występują w województwie warmińsko-mazurskim. Miejscami spadło tam do 18 cm śniegu, a silny wiatr zawiewa go na drogi. Od rana zablokowane jest skrzyżowanie dróg (krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536) pomiędzy Lubawą, a Nowym Miastem Lubawskim z powodu dwóch ciężarówek, które nie mogły wjechać pod górę.

Według prognoz, na północy i wschodzie kraju spadnie do 10, a na Warmii i Mazurach nawet do 20 cm śniegu. W pozostałej części Polski również wystąpią opady, jednak będą one mniej intensywne.

Rozwiń

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem (do 100 km/h) na północy zostały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują od poniedziałku (29 grudnia) od godz. 22 do środy (31 grudnia) do godz. 12.00 na znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy Mazowsza, zachodniego krańca woj. podlaskiego, wschodniej części kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniego Pomorza.

Wyższy, trzeci stopień zagrożenia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. Według najnowszych prognoz IMGW, z powodu opadów nastąpi tam przyrost pokrywy śnieżnej, która wyniesie od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm.

IMGW wydało ostrzeżenia III stopnia IMGW materiał zewnętrzny

Zima w Polsce. Kraj w alertach, zrobi się niebezpiecznie

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały wysłane we wtorek do osób przebywających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia RCB obowiązują do środy, w porównaniu z poprzednim alertem, nastąpiło ich rozszerzenie zwłaszcza w woj. mazowieckim i podlaskim.

IMGW wydało także ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach zamarzają mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu - taka sytuacja ma utrzymać się do środy.

Rozwiń

Intensywne opady śniegu. Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu

Ostrzeżenia II stopnia w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem zostały wydane wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie), na Zalewie Szczecińskim w ujściowym odcinku Odry (woj. zachodniopomorskie), a także w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

We wtorek może tam dojść do wzrostu poziomu wody do strefy wody wysokiej oraz powyżej stanów ostrzegawczych. Może też dojść do osiągnięcia stanów alarmowych.

Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w mediach społecznościowych o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który obowiązuje do odwołania w związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody na rzece Elbląg.

Rozwiń

Ostrzeżenie hydrologiczne dla Wybrzeża obowiązuje do wtorku do godz. 22.00, dla Zalewu Wiślanego i Elbląga - do godz. 14.00, a dla Zalewu Szczecińskiego - do środy do godz. 10.00.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

NFZ obniża wyceny popularnych świadczeń. Do szpitali trafi mniej pieniędzy Polsat News