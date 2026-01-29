Atak w Ustce. Sąd zdecydował w sprawie funkcjonariusza SOP

Sąd Rejonowy w Słupsku zgodził się na trzymiesięczny areszt dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w Ustce zaatakował swoich bliskich - potwierdził Polsat News, powołując się na informacje ze słupskiego Sądu Okręgowego. Zatrzymany mężczyzna doprowadził do śmierci swojej czteroletniej córki oraz ranił czworo innych członków rodziny.

Policjant w mundurze stoi w korytarzu budynku mieszkalnego, po prawej stronie widoczne jest wielopiętrowe blokowisko w zimowej scenerii.
Atak w Ustce. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla funkcjonariusza SOPPiotr KowalaPAP

W skrócie

  • Sąd Rejonowy w Słupsku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla funkcjonariusza SOP Piotra K. podejrzanego o zabójstwo swojej 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czterech członków rodziny.
  • Piotr K., zatrzymany po ataku w Ustce, przyznał się do winy; poszkodowani nie zauważyli wcześniej niepokojących sygnałów, a biegli psychiatrzy zbadają jego poczytalność.
  • Funkcjonariusz pracował w SOP od 23 lat. Po zdarzeniu został zawieszony w obowiązkach, a MSWiA zapowiedziało procedurę usunięcia go ze służby i kontrolę przebiegu jego pracy.
- Sąd wydał decyzję, w której postanowił zastosować wobec Piotra K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, tj. 26 stycznia do dnia 26 kwietnia 2026 roku - poinformowała polsatnews.pl sędzia Tamara Kulczewska-Miszczak ze słupskiego Sądu Okręgowego.

Sędzia przekazała, że decyzja została wydana przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Słupsku. Dzień wcześniej zatrzymany Piotr K. usłyszał zarzuty zabójstwa 4-letniej córki oraz usiłowania zabójstwa czworga członków rodziny.

Atak w Ustce. Funkcjonariusz SOP przyznał się do winy

Przypomnijmy, że po przesłuchaniu funkcjonariusza SOP Patryk Wegner z prokuratury w Słupsku poinformował, że 44-latek "przyznał się do winy". - Na tym etapie nie mogę ujawniać szczegółów jego wyjaśnień - mówił prokurator.

    Prokurator Wegner dodał po przesłuchaniu, że "dorosła część rodziny, czyli żona, teściowie i Piotr K. spędzała spokojny wieczór". - Rodzina przyjechała z Warszawy na ferie i przebywała w Ustce już od kilku dni - relacjonował.

    Z zeznań wynikało ponadto, że atmosfera była spokojna i miła. Nic nie zapowiadało tragedii. - To był impuls. Pokrzywdzeni nie zauważyli żadnych niepokojących sygnałów. Nie było żadnego "zapalnika". Zostali zaatakowani znienacka - ujawnił prokurator.

    Wegner przekazał, że zostaną powołani biegli psychiatrzy, którzy ocenią, czy mężczyzna był poczytalny w chwili ataku. - Trudno mi znaleźć jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie na to, co się wydarzyło. Tak czysto po ludzku, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Zabił swoje dziecko - mówił.

    Tragedia na Pomorzu. W wyniku awantury zginęła czterolatka

    Dodajmy, że zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w Ustce policjanci otrzymywali w poniedziałek około godziny 21.30. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny.

    Czteroletniej dziewczynki, mimo długiej reanimacji, nie udało się niestety uratować. Ranni członkowie rodziny - w tym napastnik - trafili do szpitali.

    W sprawie wypowiedział się m.in. wicedyrektor departamentu komunikacji społecznej MSWiA Tomasz Kułakowski. Poinformował on o zawieszeniu funkcjonariusza oraz wszczęciu wobec niego procedury usunięcia ze służby.

      - Na polecenie kierownictwa MSWiA, Biuro Nadzoru Wewnętrznego wszczęło czynności sprawdzające przebieg służby funkcjonariusza, w tym badań okresowych, które przechodził - informował Kułakowski.

      Zatrzymany pracował w SOP od ponad dwóch dekad

      Mężczyzna pracował w SOP od 23 lat. W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego "Gwiazdą Iraku" za udział w misjach. Na co dzień pracował w Warszawie w Zarządzie Pirotechników SOP. W Ustce przebywał w ramach urlopu, który spędzał z rodziną.

      W trakcie zdarzenia 44-latek nie miał przy sobie broni. Ponadto służby przekazały, że nie brał bezpośredniego udziału w żadnych czynnościach związanych z najważniejszymi osobami w państwie.

      Po zdarzeniu SOP przekazała, że zatrzymany w październiku 2025 roku przeszedł badania okresowe, w tym psychologiczne. Po nich został dopuszczony do dalszej służby.

