Atak w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy. Ranna wójt, lądował śmigłowiec LPR

Michał Blus

W Urzędzie Gminy w Starej Kornicy 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta. - Ranna kobieta trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Napastnik został zatrzymany - powiedziała Interii asp. Weronika Wujek z KPP Łosice. Lokalne media podały, że atakujący miał ugodzić panią wójt w szyję i w nerki.

Budynek urzędu, w którym doszło do ataku na panią wójtUrząd Gminy Stare Kornice.

W skrócie

  • 42-letni mężczyzna zaatakował wójt gminy w Starej Kornicy ostrym narzędziem.
  • Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR
  • Napastnik został obezwładniony przez pracowników urzędu i zatrzymany przez policję.
W budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy doszło do niebezpiecznego incydentu.

- Po południu w środę 42-letni mężczyzna zaatakował panią wójt ostrym narzędziem - powiedziała Interii asp. Weronika Wujek z KPP Łosice. Jak dodała, kobieta jest pod opieką lekarską.

Ranną przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR. - Napastnik został zatrzymany - przekazała oficer prasowa.

Policja poinformowała, że trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

"Nowy Kurier" przekazał, że atakującym był pracownik PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - red.). Mężczyzna miał ugodzić kobietę w szyję i w nerki.

Lokalne media dodały, że napastnika obezwładnili inni pracownicy urzędu.

"Z pomocą przyjechali też ratownicy medyczni z Platerowa, strażacy z JRG Łosice i OSP Nowa Kornica. Zadysponowano również śmigłowiec LPR" - zaznaczono.

Poinformowano, że życiu pani wójt nic nie zagraża.

