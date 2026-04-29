Atak w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy. Ranna wójt, lądował śmigłowiec LPR
W Urzędzie Gminy w Starej Kornicy 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta. - Ranna kobieta trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Napastnik został zatrzymany - powiedziała Interii asp. Weronika Wujek z KPP Łosice. Lokalne media podały, że atakujący miał ugodzić panią wójt w szyję i w nerki.
W skrócie
- 42-letni mężczyzna zaatakował wójt gminy w Starej Kornicy ostrym narzędziem.
- Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR
- Napastnik został obezwładniony przez pracowników urzędu i zatrzymany przez policję.
W budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy doszło do niebezpiecznego incydentu.
- Po południu w środę 42-letni mężczyzna zaatakował panią wójt ostrym narzędziem - powiedziała Interii asp. Weronika Wujek z KPP Łosice. Jak dodała, kobieta jest pod opieką lekarską.
Ranną przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR. - Napastnik został zatrzymany - przekazała oficer prasowa.
Policja poinformowała, że trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
"Nowy Kurier" przekazał, że atakującym był pracownik PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - red.). Mężczyzna miał ugodzić kobietę w szyję i w nerki.
Lokalne media dodały, że napastnika obezwładnili inni pracownicy urzędu.
"Z pomocą przyjechali też ratownicy medyczni z Platerowa, strażacy z JRG Łosice i OSP Nowa Kornica. Zadysponowano również śmigłowiec LPR" - zaznaczono.
Poinformowano, że życiu pani wójt nic nie zagraża.