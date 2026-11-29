Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że działania systemu obrony powietrznej "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej".

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazało polskie wojsko.

Kilka minut przed komunikatem dowództwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertów do mieszkańców części województwa lubelskiego. W aktualizacji alerty objęły też powiaty w województwie podkarpackim.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

SMS-y otrzymali mieszkańcy włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego oraz biłgorajskiego. Z kolei na Podkarpaciu alertami objęto dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Jak ustaliła Interia w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w miejscowościach w województwie podkarpackim zawyły syreny. Z kolei użytkownicy mediów społecznościowych donoszą o alarmach m.in. w Przemyślu i Rzeszowie.

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