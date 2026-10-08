W skrócie RCB wydało w nocy z czwartku na piątek serię komunikatów w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.

Przed godz. 1 w piątek w nocy podano, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia dla Polski.

Polskie lotnictwo wojskowe operowało w przestrzeni powietrznej RP, a działania te miały charakter prewencyjny.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działania, a następnie wznowiły operacje lotnicze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który w piątek przed godz. 1 w nocy otrzymali odbiorcy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Kilkanaście minut wcześniej RCB ponownie wydało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Informowano, że w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo.

Przed północą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwoływało poprzednie wydane czwartkowego wieczora alerty.

Rosyjski atak na Ukrainę. Komunikaty RCB jeden po drugim

Po godz. 23 RCB alarmowało bowiem, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. W związku z tą sytuacją w przestrzeni RP operowało polskie lotnictwo. Komunikat dotyczył mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Niedługo po pierwszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny. Tym razem informowano o "zagrożeniu atakiem z powietrza". RCB wzywało do znalezienia bezpiecznego miejsca i stosowania się do poleceń służb. Ten komunikat również otrzymali odbiorcy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Rosja atakowała Ukrainę. W polskiej przestrzeni operowało lotnictwo wojskowe

Przed północą Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało z kolei, że "zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie".

"Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podano.

Wojsko pokreśliło, że "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono.

W wydanym po godz. 23 komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w związku z uderzeniami Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe.

Wojsko podkreślało, że działania te "miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały pracę. "Wznawiają operacje"

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała po godz. 23, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego" lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały pracę. Po północy podano, że oba porty "wznawiają operacje lotnicze".

Czwartkowego wieczora w niemal całej Ukrainie uruchomiono alarm powietrzny, w tym dla obwodu wołyńskiego, który graniczy z Polską.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



