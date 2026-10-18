Atak Rosji na Ukrainę . Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty. Poinformowano w nich o operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa.

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Cztery wojskowe myśliwce lecą w szyku na tle jasnego nieba podczas operacji powietrznej.
Wojna w Ukrainie. Polska poderwała myśliwceBeata Zawrzel Reporter

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę. Wskazało przy tym, że nie odnotowano zagrożenia dla Polski.
  • W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainie mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alerty, a polskie lotnictwo operowało w przestrzeni powietrznej.
  • Wojsko oraz służby prowadzą w okolicach Lublina działania wyjaśniające związane z wykryciem niezidentyfikowanego obiektu. Nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
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"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - podało przed godziną 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce, rozesłano alerty RCB

Wcześniej RCB rozesłało do mieszkańców wschodniej Polski alerty ostrzegające przed trwającym wówczas rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie.

"Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.

Alert RCB wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego, a konkretniej powiatów: puławskiego, opolskiego, Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamość, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Biała Podlaska, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego.

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Dodajmy, że niedługo przed alertem RCB Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt "podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia".

Wojsko wyjaśniło, że na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który "prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu".

W działaniach uczestniczą również policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Prowadzone obecnie czynności mają na celu "weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych".

"Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało wojsko, po czym zapewniło, że na bieżąco monitoruje sytuację.

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