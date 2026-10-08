"Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który w czwartek przed północą otrzymali odbiorcy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Po godz. 23 RCB alarmowało, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. "Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podawano. Komunikat otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Rosyjski atak na Ukrainę. RCB alarmuje: Zagrożenie z powietrza

Niedługo potem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny alert.

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - czytamy.

Komunikat również otrzymali odbiorcy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

W polskiej przestrzeni operuje lotnictwo wojskowe

Komunikat wydało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie.

Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji" - podano.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wcześniej w Ukrainie uruchomiono alarm powietrzny dla większości kraju, w tym dla obwodu wołyńskiego, który graniczy z Polską.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

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