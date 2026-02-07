W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ postawiło w gotowości systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

Wstrzymano operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.

Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej po rosyjskim ataku na Ukrainę.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało w sobotę rano Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie.

Kilka godzin później akcja polskiego lotnictwa została zakończona, a wszystkie uruchomione systemy wróciły do normalnego działania. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.

Ukraina - Rosja. Polskie lotnictwo reaguje na ruchy Rosjan

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Ukraińskie media donosiły o setkach dronów i dziesiątkach rakiet, które uderzały w miasta.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny i skupiają się na zabezpieczeniu i ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Szczególnie dotyczy to rejonów nadgranicznych, bezpośrednio przylegających do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Po zakończeniu operacji DORSZ podziękowało siłom powietrznym NATO i Niemiec, a także Siłom Zbrojnym Holandii za pomoc podczas operacji.

Polskie wojsko reaguje. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zamknięte

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała z kolei o wstrzymaniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie w związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego.

Decyzje DORSZ i PANSA mają związek z rosyjskim atakiem w Ukrainie. Siły Powietrzne tego kraju przekazały informacje o "dwóch grupach dronów i rakiet w obwodzie odeskim zmierzających w kierunku Winnicy".

Później poinformowano także o pociskach zmierzających w kierunku Chmielnickiego oraz obwodów tarnopolskiego, winnickiego i lwowskiego. Jak donosiło Suspilne, "odgłosy eksplozji słychać było w Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim".

Bursztyn jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym głównie z funkcjonowania Bursztyńskiej Elektrowni Cieplnej (TES). Eksplozje słychać było również w Winnicy. Przewodnicząca lokalnej administracji Natalia Zabołotna poinformowała, że obwód winnicki jest celem zmasowanych ataków powietrznych ze strony Federacji Rosyjskiej.

