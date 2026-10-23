W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców w związku z kolejnymi rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części powiatów województwa lubelskiego w związku z aktywnością polskiego lotnictwa w rejonie.

To już drugi taki komunikat Dowództwa Operacyjnego oraz alert RCB wydany w piątek, co ma związek ze wzmożoną rosyjską ofensywą na infrastrukturę Ukrainy.

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Po około godzinie drugi piątkowy alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z atakiem Rosji na Ukrainę odwołano.

"Alert RCB: Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

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Alert RCB. "W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po raz drugi w piątek ostrzegło o działaniach polskich sił powietrznych.

"Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - podano w komunikacie na platformie X.

Operacja ma charakter prewencyjny. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji" - zapewniono.

Alert rozesłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

Komunikat miał trafić do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Ukraina pod ostrzałem Rosji. Drugie takie ostrzeżenie

Poprzedni alert RCB o tej samej treści został wysłany około godz. 4 rano tego samego dnia. Dotyczył jednak mieszkańców dwóch przygranicznych województw: lubelskiego i podkarpackiego. Po godz. 9.30 został odwołany.

W ostatnich dniach ostrzeżenia wydawano wielokrotnie, w tym także kilka w ciągu jednego dnia. Ma to związek z prowadzoną przez Rosję wzmożoną ofensywą na ukraińską infrastrukturę drogową i energetyczną. Niektórzy komentatorzy obawiają się, że Moskwa zamierza sparaliżować kluczowe miasta w Ukrainie przed nadejściem zimy.



