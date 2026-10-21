Atak Rosjan w Ukrainie, rozesłano alerty. Polskie myśliwce w akcji

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w środę po godz. 18.

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Ostrzeżenie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia zamieszkujących określone powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Atak Rosji w zachodniej Ukrainie. RCB rozesłało alerty, poderwano myśliwce

Komunikat wydało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - czytamy we wpisie.

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Alerty RCB trafiły do mieszkańców terenów graniczących z Ukrainą także w nocy z wtorku na środę. Około godz. 2:40 wiadomości z ostrzeżeniem wysłano do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz lubelskiego.

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