W skrócie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu poinformowała, że nie przeprowadzi czynności z udziałem Ihora M. ze względu na potwierdzone przez biegłych objawy choroby psychicznej u podejrzanego.

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o tymczasowe aresztowanie Ihora M., który będzie realizowany w warunkach szpitalnych z powodu stanu psychicznego podejrzanego.

Trwają przesłuchania świadków i poszkodowanych, a śledczy ustalają szczegóły dotyczące sposobu, w jaki podejrzany dotarł do Jarosławia z granicy w Korczowej.

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Prokuratura Okręgowa w Przemyślu poinformowała, że nie będą wykonywane w piątek ani w najbliższym czasie czynności z udziałem Ihora M.

Obywatel Ukrainy jest podejrzany o atak na terenie klasztoru w Jarosławiu. W czwartek 31-letni mężczyzna miał zaatakować nożem pięć osób, jedna z nich - najciężej ranny ksiądz - zmarła. W piątek przed południem prokuratura sformułowała wobec niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

- Mamy już opinię biegłych psychiatrów i psychiatry stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz

Atak w Jarosławiu. Śledczy mają opinię biegłych o podejrzanym

- Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego - dodała Taciuch-Kurasiewicz.

- To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa. Natomiast tak samo nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie - zaznaczyła.

Prokurator wyjaśniła, że "w chwili, w której ustaną przyczyny niemożności przesłuchania, prokurator ma siedem dni na wykonanie tych czynności". - Niezwłocznie jak tylko będzie możliwość przesłuchania podejrzanego, na pewno to zostanie wykonane - dodała.

Taciuch-Kurasiewicz zapewniła jednak, że "dalej będą toczyć się wszystkie czynności śledztwa takie jak są zaplanowane i będziemy dalej czynić ustalenia w tej sprawie, a także podejmować dalsze środki".

Będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie Ukraińca

- Prokuratura rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mając na uwadze przytoczoną opinię biegłych, ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych - mówiła prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.

Zapowiedziała, że wniosek najprawdopodobniej jeszcze w piątek zostanie skierowany do sądu rejonowego w Jarosławiu.

- Prawdopodobnie jutro będzie wyznaczony termin posiedzenia w sądzie rejonowym w Jarosławiu, gdzie ten wniosek zostanie rozpoznany. Sąd rejonowy w Jarosławiu wyznaczył już obrońcę z urzędu dla podejrzanego Ihora M. - dodała Harasz-Wołoszyn.

Prokuratura ujawnia, gdzie przebywa podejrzany Ihor M.

Taciuch-Kurasiewicz mówiła, że wciąż są przesłuchiwani świadkowie, trwają czynności, ustalenia, zbierane są i kompletowane informacje". - Intensywne czynności w dalszym ciągu trwają, bo musimy zebrać jak najwięcej informacji, jak najwięcej dowodów, tak żeby ustalić okoliczności tego zdarzenia - podkreśliła.

Zaznaczyła, że "zebrany materiał dowodowy dawał podstawę do tego, żeby sformułować zarzuty i postanowienie w przedmiecie zarzutów wydać".

Dopytywana o wyniki badań podejrzanego, prokurator odpowiedziała, że śledczy wciąż na nie czekają. - To są badania o charakterze laboratoryjnym i niestety oczekujemy na te wyniki - powiedziała.

Taciuch-Kurasiewicz pytana, gdzie aktualnie przebywa podejrzany, poinformowała, że w "placówce medycznej o charakterze psychiatrycznym".

W jaki sposób podejrzany dostał się do Jarosławia? Prokuratura komentuje

Dziennikarze pytali również o przesłuchania poszkodowanych osób. - Jedna osoba, która opuściła placówkę medyczną w dniu wczorajszym została przesłuchana, jak również kobieta przebywająca w szpitalu w Przeworsku również została przesłuchana - powiedziała Harasz-Wołoszyn.

Taciuch-Kurasiewicz odniosła się z kolei do tego, w jaki sposób podejrzany dostał się do Jarosławia. Z ustaleń "Faktu" wynika, że 31-letni Ukrainiec nie został przepuszczony przez przejście graniczne w Korczowej, ponieważ nie miał ważnego ubezpieczenia samochodu. Jego pojazd miał zostać odholowany właśnie do Jarosławia.

- Policja w tym zakresie poczyniła już ustalenia. Są już ustalone osoby, z którymi przemieścił się w stronę Jarosławia. Aktualnie trwają czynności w tym kierunku i są przesłuchiwani świadkowie w tej sprawie - zaznaczyła przedstawicielka prokuratury.

- Nie wiemy, czym się kierował podejrzany, że jednak nie przekroczył granicy. Faktem jest, że nie mógł przekroczyć tej granicy pojazdem, którym się poruszał, natomiast na pewno nie było żadnych przeciwwskazań do tego, żeby sam mógł przekroczyć granicę jadąc innym pojazdem, albo przekraczając granicę przez przejście piesze, chociażby w Medyce - mówiła Taciuch-Kurasiewicz.

W czwartek 31-letni Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru w sumie pięć osób: czterech mężczyzn i kobietę. Jedna z nich zmarła, dwie w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu, a jedna ranna kobieta leży w szpitalu w Przeworsku. Jedna z poszkodowanych osób opuściła szpital w Przemyślu w czwartek wieczorem.



