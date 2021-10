Atak na ucznia przed szkołą w Ostrołęce. Przemysław Czarnek: Agresja efektem nieograniczonego dostępu do internetu

Polska

Przed szkołą w Ostrołęce doszło do brutalnego ataku na jednego z uczniów. Zaatakowany przez znajomego nastolatek padł nieprzytomny na ziemię. Do sytuacji odniósł się minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. W internetowej części "Gościa Wydarzeń", dostępnej w Interii stwierdził on, że agresja wśród nastolatków "jest m.in. efektem nieograniczonego dostępu do internetu".

Zdjęcie Atak przed szkołą w Ostrołęce. Uczeń trafił do szpitala / mojaostroleka.pl /