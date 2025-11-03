W skrócie Użytkownicy BLIKA zgłaszają poważne problemy z płatnościami po ataku typu DDoS.

Incydent wpłynął na dostępność usług, takich jak płatności i przelewy na telefon.

To kolejny taki atak w ostatnich dniach – w sobotę wystąpiła podobna awaria.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do problemów zgłaszanych przez użytkowników Blika w poniedziałek po południu odniósł się dostawca usługi.

"Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności Blikiem. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania" - poinformowano w mediach społecznościowych.

Na stronie Downdetector pojawiło się niemal 4 tysiące zgłoszeń dotyczących problemów z korzystaniem z Blika. Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy płatności, bankowości mobilnej oraz bankowości online. Informacje o utrudnieniach spływają z całej Polski.

Blik nie działa. Doszło do kolejnego ataku DDoS

To kolejny problem z działaniem płatności w ostatnich dniach. O podobnym ataku podmiot informował w sobotę. "Od wczesnych godzin porannych obserwowaliśmy zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności" - napisano w komunikacie.

Niemożliwe stało się wówczas korzystanie z części usług, takich jak generowanie kodów czy dokonywanie przelewów na telefon. Do ataku odniósł się także Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

"Od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co wpływa na płynne działanie płatności - na przykład BLIKiem" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

Sobotnia awaria rozpoczęła się około godziny 8, a, jak podaje Blik w swoim komunikacje, od 10.33 problemy nie występowały.

Petru w "Graffiti": Ziobro okaże się "miękiszonem" i zostanie na Węgrzech Polsat News Polsat News