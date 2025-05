"W szpitalu kolejowym w Pruszkowie doszło dziś rano do ataku na pielęgniarkę ze strony pacjenta. Na miejsce została wezwana policja. To kolejny przypadek agresji wobec personelu medycznego " - podano w poście na X.

Podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji przekazał Polsat News, że mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzut z artykułu o naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego . Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do trzech lat więzienia.

To już drugi w tym tygodniu atak na pracownika ochrony zdrowia. We wtorek w poradni ortopedycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-latek z powiatu jędrzejowskiego wtargnął do gabinetu lekarza Tomasza Soleckiego i zaatakował go przy użyciu ostrego narzędzia.