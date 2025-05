Atak na ortopedę w Krakowie. Jest data pogrzebu lekarza

Pogrzeb Tomasza Soleckiego odbędzie się w środę 7 maja - przekazał Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Ortopeda zmarł we wtorek, po tym gdy 35-letni pacjent wtargnął do jego gabinetu i zaatakował go przy użyciu ostrego narzędzia. Mimo starań personelu medycznego życia lekarza nie udało się uratować.