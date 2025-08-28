W skrócie Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w centrum Siedlec.

Zatrzymani byli nietrzeźwi, mieli około dwa promile alkoholu we krwi i zgłosili się sami na komendę.

Czynności procesowe z udziałem podejrzanych zaplanowano na piątek rano, ze względu na ich stan psycho-fizyczny i konieczność zebrania dowodów.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wydała w czwartek komunikat w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Z oświadczenia wynika, że policja jeszcze w środę podjęła czynności poszukiwawcze sprawców, ale ci "sami zgłosili się siedziby komendy w Siedlcach". Wtedy funkcjonariusze dokonali procesowego zatrzymania 39-letniego Aleksandra B. i 35-letniego Rafała G.

Pobicie Adama Niedzielskiego. Kiedy podejrzani mogą usłyszeć zarzuty?

Wiadomo, że czynności procesowe z udziałem podejrzanych odbędą się w piątek w godzinach przedpołudniowych.

Działania wstępnie były zaplanowane na czwartek, ale nie mogą być przeprowadzone z uwagi na gromadzenie materiału dowodowego oraz stan psychofizyczny zatrzymanych.

Aleksander B. i Rafał G. w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi - wynika z komunikatu prokuratury. W momencie zgłoszenia się na policję mężczyźni mieli po około dwa promile alkoholu w organizmie - informowała wcześniej siedlecka policja.

W rozmowie z "Super Expressem" Adam Niedzielski relacjonował, jak wyglądała sytuacja jeszcze zanim doszło do ataku. Były minister zdrowia zaznaczył, że niedaleko stolika, przy którym siedział wraz ze znajomymi, w restauracji znajdowali się "mocno napakowani" mężczyźni, którzy spożywali alkohol.

Niedzielski opisał, że kiedy wraz ze znajomymi zaczął wychodzić z lokalu, dwóch nieznajomych zatrzymało go pytając, "czy to on jestem Adam Niedzielski". - Oni powiedzieli, czy mogą mnie prosić o autograf - dodał były minister.

- Ja powiedziałem: "panowie bez przesady z autografem", no uśmiechnąłem się, bo ja się dystansuję od tego wszystkiego. I wtedy znienacka otrzymałem cios pięścią wprost w twarz, po którym spadły mi okulary - relacjonował Niedzielski, dodając, że następnie sprawcy zaczęli go kopać.

Adam Niedzielski. Dwóch mężczyzn zaatakowało byłego ministra

Do pobicia Adama Niedzielskiego doszło w środę. Około godz. 15, nieopodal jednej z restauracji w centrum Siedlec, "doszło do ataku na mężczyznę". - Ze wstępnych ustaleń wynika, że został on zaatakowany przez dwóch sprawców - przekazała mł. asp. Barbara Jastrzębska.

Informację o ataku na Adama Niedzielskiego i jego pobycie w szpitalu w Siedlcach potwierdził dyrektor placówki Mariusz Mioduski. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił, podkreślając, że bardzo prawdopodobne jest, iż pacjent "nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji". Były minister tego samego dnia opuścił placówkę.

W środę wieczorem premier Donald Tusk zapowiedział, że "sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć". "Zero litości" - ostrzegł szef rządu.

