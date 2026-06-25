W skrócie W nocy na budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Praga rzucono kamienie, a sprawą zajmuje się policja.

Nagrania z monitoringu wskazały, że osoba rzucająca kamieniami usiadła później na murku przed budynkiem.

W Gdańsku po mandacie za niewłaściwe opodatkowanie pizzy z krewetkami pojawiły się krytyczne komentarze w internecie, a dyrektor Izby Administracji Skarbowej złożył zawiadomienie do prokuratury.

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O ataku na budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Praga przy ulicy Jagiellońskiej 15 poinformował w czwartek rano w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Atak na budynek KAS w Warszawie. "Sprawcy zostaną wykryci"

Z jego relacji wynika, że siedziba placówki została obrzucona kamieniami.

"Policja prowadzi w tej sprawie intensywne czynności. Podłoże tego typu aktów zaczyna być oczywiste..." - stwierdził minister.

Kierwiński zapewnił, że "sprawcy zostaną wykryci". "Nie dopuścimy do anarchii i przemocy" - podkreślił.

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Z ustaleń Polsat News wynika, że incydent zarejestrowały kamery monitoringu.

- Na podstawie nagrań z monitoringu ustalono, że sprawcą była jedna osoba, która przyszła pod budynek z reklamówka wypełnioną kamieniami wielkości dłoni i zaczęła nimi rzucać w szyby - powiedział Polsat News jeden z ochroniarzy pracujących w placówce.

- Następnie zmęczony sprawca usiadł na murku i siedział przez jakiś czas - dodał.

Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej Agata Jagodzińska przekazała, że według pracowników incydent "może mieć związek z falą hejtu, która wylała się na nas po sprawie pizzy z krewetkami". "Mówią też wprost, że się boją" - dodała.

Mandat za pizzę z krewetkami

Sprawa dotyczy kontroli przeprowadzonej w jednej z pizzeri w Gdańsku. Właściciel lokalu poinformował w mediach społecznościowych, że został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych przez urzędniczkę KAS za niewłaściwe opodatkowanie pizzy z krewetkami.

"Z dumą wprowadzamy do menu najdroższą pizzę w historii naszego lokalu. Cena: jedyne 2500 zł za sztukę! Spokojnie, to nie inflacja, to Urząd. Okazuje się, że nabicie pizzy z krewetkami na 8 proc. VAT zamiast na 23 proc. to w Polsce zbrodnia wyceniana przez urzędników na okrągłe dwa i pół tysiąca złotych mandatu. Podobno owoce morza to luksus, ale nie spodziewałem się, że nasza krewetka będzie miała cenę jak z ekskluzywnej restauracji w Monako. Mandat zapłacony, stawka VAT poprawiona. Zapraszamy na pizzę z krewetkami - teraz już w standardowej cenie, ale smakuje jak te za 2,5 koła!" - czytamy w poście.

Wpis rozpowszechnił się w internecie, a mandatem dla pizzerii zajęły się media. Sprawę skomentował m.in. założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "(...) Babsko, które wyszukuje takiego rodzaju pizzy, by przedsiębiorca miał problem z właściwą stawką VAT, i które po wpałaszowaniu pizzy z krewetkami daje mandat na 2500 złotych, zasługuje na publiczne upokorzenie i napiętnowanie" - napisał w serwisie X.

Zawiadomienie do prokuratury

Na słowa dziennikarza zareagował dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, który skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym - poinformował rzecznik prasowy pomorskiej KAS komisarz Sebastian Pakalski.

- W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej - dodał.





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