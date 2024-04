Protest rolników. Dewastacja biura Jarosława Wałęsy

"Nikt nie zadzwonił do drzwi, nikt nie proponował choćby zwykłej rozmowy - to była celowa dewastacja, o to właśnie im chodziło. Gdyby mój współpracownik wyszedł do chuliganów, być może również byłby poszkodowany. Grupa kilkunastu rolników wylała na drzwi, okna i przedproża mojego biura kwas masłowy oraz pozostawiła wiadro z obornikiem" - napisał Wałęsa.

W związku z incydentem biuro zostało zamknięte do odwołania. Sprawą zajęła się policja, a poseł zaapelował do świadków zdarzenia o pilny kontakt. "To wszystko wydarzyło się dzień przed końcem kampanii i przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Nie odpuścimy tej sprawy, ponieważ nienawiść nie może prowadzić do takich aktów. Co jeśli następnym razem ucierpi też niewinny człowiek?" - napisał Jarosław Wałęsa.