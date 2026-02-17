Atak hakerski na UW. Minister o "złośliwym oprogramowaniu"

"Zidentyfikowano atak hakerski na część infrastruktury IT Uniwersytetu Warszawskiego. Złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej ze stacji roboczych uczelni" - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Trwają "intensywne działania" służb.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że służby zidentyfikowały atak hakerski na część infrastruktury IT Uniwersytetu Warszawskiego.

Złośliwe oprogramowanie wykryto na jednej ze stacji roboczych uczelni - oznacza to, że atak zaczął się lub został zauważony na jednym konkretnym komputerze, a nie np. na głównym serwerze całej uczelni.

Incydent został niezwłocznie zgłoszony odpowiednim służbom państwowym, które - jak zapewnia minister Gawkowski - rozpoczęły "intensywne działania" takie jak zabezpieczenie systemów oraz ograniczenie skutków naruszenia. Równolegle trwają analizy w celu ustalenia sprawców ataku.

Krzysztof Gawkowski zaznacza, że z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych przechowywanych w zasobach uczelni.

    Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Służby badają incydent

    Minister przypomina jednocześnie, że instytucje publiczne, w tym szkoły wyższe, a także firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania swoich systemów informatycznych i stosować się do zasad obowiązujących w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KCS).

    Nowe narzędzia w tym zakresie mają zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o KSC, która obecnie oczekuje na podpis prezydenta - przekazał minister.

    W komunikacie Krzysztof Gawkowski podkreśla również, że Polska, jako jeden z najbardziej atakowanych państw w Unii Europejskiej, musi konsekwentnie wzmacniać swoje zdolności w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

