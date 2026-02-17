Atak hakerski na UW. Minister o "złośliwym oprogramowaniu"

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że służby zidentyfikowały atak hakerski na część infrastruktury IT Uniwersytetu Warszawskiego.

Złośliwe oprogramowanie wykryto na jednej ze stacji roboczych uczelni - oznacza to, że atak zaczął się lub został zauważony na jednym konkretnym komputerze, a nie np. na głównym serwerze całej uczelni.

Incydent został niezwłocznie zgłoszony odpowiednim służbom państwowym, które - jak zapewnia minister Gawkowski - rozpoczęły "intensywne działania" takie jak zabezpieczenie systemów oraz ograniczenie skutków naruszenia. Równolegle trwają analizy w celu ustalenia sprawców ataku.

Krzysztof Gawkowski zaznacza, że z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych przechowywanych w zasobach uczelni.

Minister przypomina jednocześnie, że instytucje publiczne, w tym szkoły wyższe, a także firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania swoich systemów informatycznych i stosować się do zasad obowiązujących w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KCS).

Nowe narzędzia w tym zakresie mają zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o KSC, która obecnie oczekuje na podpis prezydenta - przekazał minister.

W komunikacie Krzysztof Gawkowski podkreśla również, że Polska, jako jeden z najbardziej atakowanych państw w Unii Europejskiej, musi konsekwentnie wzmacniać swoje zdolności w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

