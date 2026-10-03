W skrócie 29 września doszło do włamania do systemu obsługi klientów oraz skrzynek pocztowych pracowników portalu Wakacje.pl.

Przestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych części klientów, w tym informacji z paszportów, numerów telefonów, adresów i e-maili.

Incydent nie objął systemów płatności, a odpowiednie służby zostały powiadomione o zdarzeniu.

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Atak hakerski na Wakacje.pl miał miejsce 29 września - przekazał w sobotę serwis Niebezpiecznik. Doszło do włamania do systemu obsługi klientów oraz kilku skrzynek pocztowych pracowników portalu.

Według Niebezpiecznika przestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych części klientów, w tym do ich paszportów, numerów telefonów, adresów zamieszkania czy e-maili. W związku z zaistniałą sytuacją Wakacje.pl zachęcają swoich klientów do zastrzeżenia swoich dokumentów.

Cyberatak na portal Wakacje.pl. Wykradziono dane z paszportów

Firma nie podała dokładnej informacji, ilu osób dotyczy incydent, podkreśla przy tym, że dotyczył on niewielkiej liczby jej klientów. Skala cyberataku ma być o wiele mniejsza niż w ostatnich przypadkach wycieków danych z prywatnych firm.

Jak ustaliło jednak RMF FM, ofiarą wycieku może być każdy, kto korzystał z usług portalu. Radio dowiedziało się również, że włamywacze skupili się na danych związanych z korespondencją ws. rezerwacji i nie pozwalają na zalogowanie się do Panelu Klienta na stronie i w aplikacji Wakacje.pl."Incydent nie dotyczył systemów płatności Wakacje.pl" - dodała firma w rozmowie z RMF FM.

Atak hakerski na portal turystyczny. Tym razem to nie "Fingerprint"

Spółka poinformowała o całym zajściu odpowiednie służby, które rozpoczęły w tej sprawie śledztwo. Padła również prośba do klientów portalu, by wszyscy zwiększyli swoją ostrożność, zwłaszcza w przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości, takich jak prośby o dokonanie jakiejś płatności.

Serwis Niebezpiecznik przekazał, że skontaktował się z hakerem "Fingerprintem", który stał za niedawnymi cyberatakami na firmy MyDr, Enel-med, czy Fakturowia, z których wykradziono dane milionów osób. Ten jednak nie powiedział, że włamanie się do portalu Wakacje.pl nie było jego dziełem. Zapowiedział też, że nie będzie więcej atakować polskich firm.

Źródła: Niebezpiecznik, RMF FM



