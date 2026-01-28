W skrócie Funkcjonariusz SOP został przesłuchany w sprawie ataku na rodzinę w Ustce i usłyszał zarzuty zabójstwa dziecka oraz usiłowania zabójstwa czterech członków rodziny.

Według ustaleń prokuratury atak miał miejsce podczas spokojnego wieczoru rodzinnego, bez wcześniejszych oznak konfliktu lub zapowiedzi tragedii.

Na miejscu zatrzymano 44-letniego mężczyznę, wszczęto procedurę wydalenia go ze służby, a sprawą zajmą się biegli psychiatrzy.

Patryk Wegner z prokuratury w Słupsku, po przesłuchaniu funkcjonariusza SOP w środę, przekazał iż 44-latek usłyszał zarzut zabójstwa dziecka oraz usiłowania zabójstwa czterech członków rodziny.

- Został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Przyznał się. Na tym etapie nie mogę ujawniać szczegółów jego wyjaśnień - przekazał prokurator.

Sprawa dotyczy tragedii w Ustce, gdzie 44-letni Piotr K. funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował w mieszkaniu swoją rodzinę. W wyniku ran odniesionych od noża zmarła jego czteroletnia córka.

Prok. Wegner po przesłuchaniu zrelacjonował, iż "dorosła część rodziny, czyli żona, teściowie i Piotr K. spędzała spokojny wieczór". - Rodzina przyjechała z Warszawy na ferie i przebywała w Ustce już od kilku dni - opisywał.

Jak tłumaczył prokurator, z zeznań wynika, że atmosfera była spokojna i miła. Dodał, że nic nie zapowiadało tragedii.

-To był impuls. Pokrzywdzeni nie zauważyli żadnych niepokojących sygnałów. Nie było żadnego "zapalnika". Zostali zaatakowani znienacka - relacjonował Wegner.

Prokuratur przekazał, że zostaną powołani biegli psychiatrzy, którzy ocenią, czy mężczyzna był poczytalny w chwili ataku. Dodał, że śledczy złożyli wniosek do sądu rejonowego w Słupsku o areszt.

Dziennikarze dopytywali o zachowanie przesłuchiwanego. Prok. Wagner oznajmił, że "mężczyzna był spokojny i odpowiadał na pytania".

- Trudno mi znaleźć jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie na to, co się wydarzyło. Tak czysto po ludzku, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Zabił swoje dziecko - powiedział.

Tragedia w Ustce. Przesłuchano teściów sprawcy, wspomnieli o grze w karty

Prok. Patryk Wegner z Prokuratury Okręgowej w Słupsku przekazał, iż policjanci przesłuchali teściów mężczyzny, którzy byli pokrzywdzonymi w sprawie. Z ich relacji wynika, że wcześniej nic nie zapowiadało tragedii.

- Nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura, nie mówiąc już o takiej tragedii - podkreślił Wegner. Ze względu na traumę oraz bardzo dynamiczny przebieg zdarzeń świadkowie nie są jednak w stanie dokładnie odtworzyć kolejności zdarzeń.

Z zeznań wynika, że tego wieczora rodzina grała wspólnie w karty, a 44-latek miał wypić jedynie śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie mężczyzna wyszedł do kuchni, po czym wrócił i nagle zaatakował nożem domowników. - Nie było żadnego "stresora" czy "zapalnika", który mógłby wywołać taką reakcję. Zaatakował nagle - zaznaczył przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Prok. Wegner dodał, że w ocenie jednego ze świadków głównym celem ataku miała być żona sprawcy, choć intensywność przemocy wobec pozostałych pokrzywdzonych również była bardzo duża. - Ilość zadanych ciosów wskazuje na bardzo silne wzburzenie, nie wiadomo czym wywołane. Liczba tych ciosów jest niewytłumaczalna, podobnie jak liczba osób, które sprawca zaatakował lub usiłował zaatakować - mówił prokurator, wskazując, że jednemu z dzieci udało się uciec przed kolejnymi uderzeniami.

Rodzinna tragedia na Pomorzu. Zatrzymany funkcjonariusz SOP

Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21.30.

Przybyli na miejsce policjanci obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny.

Mimo długiej reanimacji czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować. Ranne osoby, w tym zatrzymany napastnik, zostały przewiezione do szpitali.

W sprawie zostanie wszczęta procedura mająca na celu wydalenie funkcjonariusza ze służby - powiedział PAP rzecznik prasowy SOP płk Bogusław Piórkowski. Dodał, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy 44-latek przebywał z rodziną na urlopie wypoczynkowym.

Mężczyzna pracował w Warszawie w Zarządzie Pirotechników SOP. W służbie był od 23 lat. W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego "Gwiazdą Iraku" za udział w misjach.

