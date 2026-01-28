Atak funkcjonariusza SOP. Nowe informacje po przesłuchaniu, są zarzuty
Prokuratura Okręgowa w Słupsku po przesłuchaniu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zaatakował nożem swoją rodzinę w Ustce, przekazała, że mężczyźnie postawiono zarzuty. 44-latkowi grozi dożywotnie pozbawienie wolności.
W skrócie
- Funkcjonariusz SOP został przesłuchany w sprawie ataku na rodzinę w Ustce i usłyszał zarzuty zabójstwa dziecka oraz usiłowania zabójstwa czterech członków rodziny.
- Według ustaleń prokuratury atak miał miejsce podczas spokojnego wieczoru rodzinnego, bez wcześniejszych oznak konfliktu lub zapowiedzi tragedii.
- Na miejscu zatrzymano 44-letniego mężczyznę, wszczęto procedurę wydalenia go ze służby, a sprawą zajmą się biegli psychiatrzy.
Patryk Wegner z prokuratury w Słupsku, po przesłuchaniu funkcjonariusza SOP w środę, przekazał iż 44-latek usłyszał zarzut zabójstwa dziecka oraz usiłowania zabójstwa czterech członków rodziny.
- Został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Przyznał się. Na tym etapie nie mogę ujawniać szczegółów jego wyjaśnień - przekazał prokurator.
Sprawa dotyczy tragedii w Ustce, gdzie 44-letni Piotr K. funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował w mieszkaniu swoją rodzinę. W wyniku ran odniesionych od noża zmarła jego czteroletnia córka.
Atak funkcjonariusza SOP na rodzinę w Ustce. 44-latek został przesłuchany
Prok. Wegner po przesłuchaniu zrelacjonował, iż "dorosła część rodziny, czyli żona, teściowie i Piotr K. spędzała spokojny wieczór". - Rodzina przyjechała z Warszawy na ferie i przebywała w Ustce już od kilku dni - opisywał.
Jak tłumaczył prokurator, z zeznań wynika, że atmosfera była spokojna i miła. Dodał, że nic nie zapowiadało tragedii.
-To był impuls. Pokrzywdzeni nie zauważyli żadnych niepokojących sygnałów. Nie było żadnego "zapalnika". Zostali zaatakowani znienacka - relacjonował Wegner.
Prokuratur przekazał, że zostaną powołani biegli psychiatrzy, którzy ocenią, czy mężczyzna był poczytalny w chwili ataku. Dodał, że śledczy złożyli wniosek do sądu rejonowego w Słupsku o areszt.
Dziennikarze dopytywali o zachowanie przesłuchiwanego. Prok. Wagner oznajmił, że "mężczyzna był spokojny i odpowiadał na pytania".
- Trudno mi znaleźć jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie na to, co się wydarzyło. Tak czysto po ludzku, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Zabił swoje dziecko - powiedział.
Tragedia w Ustce. Przesłuchano teściów sprawcy, wspomnieli o grze w karty
Prok. Patryk Wegner z Prokuratury Okręgowej w Słupsku przekazał, iż policjanci przesłuchali teściów mężczyzny, którzy byli pokrzywdzonymi w sprawie. Z ich relacji wynika, że wcześniej nic nie zapowiadało tragedii.
- Nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura, nie mówiąc już o takiej tragedii - podkreślił Wegner. Ze względu na traumę oraz bardzo dynamiczny przebieg zdarzeń świadkowie nie są jednak w stanie dokładnie odtworzyć kolejności zdarzeń.
Z zeznań wynika, że tego wieczora rodzina grała wspólnie w karty, a 44-latek miał wypić jedynie śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie mężczyzna wyszedł do kuchni, po czym wrócił i nagle zaatakował nożem domowników. - Nie było żadnego "stresora" czy "zapalnika", który mógłby wywołać taką reakcję. Zaatakował nagle - zaznaczył przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
Prok. Wegner dodał, że w ocenie jednego ze świadków głównym celem ataku miała być żona sprawcy, choć intensywność przemocy wobec pozostałych pokrzywdzonych również była bardzo duża. - Ilość zadanych ciosów wskazuje na bardzo silne wzburzenie, nie wiadomo czym wywołane. Liczba tych ciosów jest niewytłumaczalna, podobnie jak liczba osób, które sprawca zaatakował lub usiłował zaatakować - mówił prokurator, wskazując, że jednemu z dzieci udało się uciec przed kolejnymi uderzeniami.
Rodzinna tragedia na Pomorzu. Zatrzymany funkcjonariusz SOP
Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21.30.
Przybyli na miejsce policjanci obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny.
Mimo długiej reanimacji czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować. Ranne osoby, w tym zatrzymany napastnik, zostały przewiezione do szpitali.
W sprawie zostanie wszczęta procedura mająca na celu wydalenie funkcjonariusza ze służby - powiedział PAP rzecznik prasowy SOP płk Bogusław Piórkowski. Dodał, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy 44-latek przebywał z rodziną na urlopie wypoczynkowym.
Mężczyzna pracował w Warszawie w Zarządzie Pirotechników SOP. W służbie był od 23 lat. W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego "Gwiazdą Iraku" za udział w misjach.