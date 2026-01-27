Atak funkcjonariusza na rodzinę w Ustce. Nowe informacje z SOP

Funkcjonariusz SOP, który zaatakował nożem swoją rodzinę, śmiertelnie raniąc czteroletnią córkę, zostanie wydalony ze służby, najprawdopodobniej dyscyplinarnie - przekazał rzecznik prasowy SOP płk Bogusław Piórkowski. Głos w sprawie tragedii w Ustce zabrał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Funkcjonariusz SOP zostanie wydalony ze służby (na zdjęciu: miejsce zbrodni)
Funkcjonariusz SOP zostanie wydalony ze służby. Policja na miejscu zbrodni w UstcePiotr KowalaPAP

  • Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem swoją rodzinę, śmiertelnie raniąc czteroletnią córkę. Pięć osób, w tym napastnik, trafiło do szpitali.
  • Wszczęto procedurę mającą na celu wydalenie 44-latka ze służby, najprawdopodobniej w trybie dyscyplinarnym.
  • Rodzina napastnika oraz funkcjonariusze SOP otrzymali wsparcie psychologiczne; śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych, w tym napastnik - poinformował oficer prasowy słupskiej policji, podkom. Jakub Bagiński.

W sprawie zostanie wszczęta procedura mająca na celu wydalenie funkcjonariusza ze służby - powiedział PAP rzecznik prasowy SOP płk Bogusław Piórkowski.

- Musimy zgromadzić wszystkie dokumenty z policji i prokuratury, przeanalizować je, a następnie uruchomić procedurę, w wyniku której mężczyzna zostanie wydalony ze służby, najprawdopodobniej w trybie dyscyplinarnym - wyjaśnił.

    Ustka. Atak funkcjonariusza SOP na rodzinę, nie żyje czteroletnia dziewczynka

    Rzecznik prasowy SOP dodał, że funkcjonariusz miał ważne badania okresowe, na które składają się także badania psychologiczne.

    - Gdyby nie miał tych badań, bo na przykład nie zdążyłby ich wykonać lub o nich zapomniał, musiałby zostać zawieszony w służbie. W tym przypadku tak się nie stało, mężczyzna był w służbie czynnej - wytłumaczył płk Piórkowski, dodając, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy 44-latek przebywał z rodziną na urlopie wypoczynkowym.

    Podkreślił, że rodzina zatrzymanego funkcjonariusza otrzyma pomoc psychologiczną. Na takie wsparcie mogą też liczyć pozostali funkcjonariusze SOP.

    - Przez komendanta została wszczęta odpowiednia procedura. Mamy tutaj zespół psychologów, który działa, z którego pomocy mogą skorzystać ci pracownicy naszej formacji, którzy tego potrzebują - powiedział płk Piórkowski.

      Sprawę skomentował we wtorek w Radiu ZET Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Minister złożył kondolencje i przekazał wyrazy współczucia rodzinie, podkreślił też, że "trzeba sprawę dogłębnie wyjaśnić".

      - To jest zadanie przede wszystkim dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, któremu ta służba podlega, i dla premiera, który poprzez MSWiA nadzoruje służby - wskazał Bogucki.

      Atak nożem w Ustce. Policja interweniowała po zgłoszeniu o awanturze domowej

      Jak przekazał podkom. Bagiński, zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21:30.

      Przybyli na miejsce policjanci obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie.

      Mimo długiej reanimacji czteroletniej dziewczynki nie udało się uratować. Ranne osoby, w tym zatrzymany napastnik, zostały przewiezione do szpitali.

      Jak dowiedziała się PAP, do szpitala w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) trafił teść napastnika. Teściowa, żona i dziecko 44-latka przetransportowani zostali do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (woj. pomorskie).

      - Dziecko nie miało praktycznie żadnych obrażeń, zostało wypisane. Starsza kobieta jest na chirurgii w stanie stabilnym. Młodsza jest w stanie ciężkim - poinformował rzecznik prasowy słupskiej placówki Marcin Prusak.

      Zatrzymany napastnik jest w jednym ze szpitali na Pomorzu, poza Słupskiem. W sprawie trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

