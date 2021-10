Artykuł Mateusza Morawieckiego w europejskiej prasie: Polska nigdzie się nie wybiera

Poszanowanie praw Unii Europejskiej nie oznacza, że stoją one ponad konstytucjami narodowymi. Prymat konstytucji to prymat demokracji – wskazał Mateusz Morawiecki w sobotnim wydaniu francuskiego dziennika "L’Opinion". Zaznaczył też, że "Polska nie wybiera się nigdzie poza Europę" i że "jest i będzie członkiem Unii Europejskiej". Artykuł premiera pojawił się również we włoskim "Il Messaggero", portugalskim "Diario de Noticias, belgijskim "L'Echo" i niemieckim "Die Welt".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / AFP