Artur Soboń został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

"Od 2018 roku w resortach gospodarczych rządu @pisorrg.pl: budownictwo i nieruchomości, fundusze europejskie, aktywa państwowe. Dziękuję za współpracę @SasinJacek i @MAGOVPL. Od dzisiaj w @MRPIT_GOC_PL. Dziękuję za zaufanie panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz @MorawieckiM" - napisał Artur Soboń w piątek na swoim profilu na Twitterze.

Do wpisu dołączył zdjęcia aktów nominacji na stanowisko sekretarza stanu w resorcie rozwoju oraz na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Rozwoju Lokalnego. Oba akty mają datę 8 października.



Artur Soboń pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych od 5 grudnia 2019 r. Od września 2020 r. był też Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.



Reklama

Soboń urodził się 13 marca 1977 roku w Świdniku. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP), oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Skończył też studia podyplomowe w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL, a także studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



Soboń jest posłem na Sejm RP z okręgu lubelskiego.