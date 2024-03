Dla byłego polityka PiS było to już drugie przesłuchanie - w połowie stycznia Artur Soboń nie udzielał odpowiedzi na pytania. Zamiast tego ograniczył się do swobodnej wypowiedzi (oraz formuły, że "wszystko w niej zawarł") i odczytania długiej listy spółek państwowych, które nadzorował. Tym razem - jak określiła to większość w komisji - "świadkowi wróciła pamięć".