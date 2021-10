Artkuły w europejskiej prasie. Premier Morawiecki: Ważna bezpośrednia komunikacja

Polska

To ważne, by w obliczu licznych fake newsów i dezinformacji bezpośrednio komunikować się z opinią publiczną w różnych krajach naszego kontynentu – tłumaczy premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do swojego wywiadu dla włoskiego dziennika. Artykuły premiera pojawiły się również we francuskim "L’Opinion", portugalskim "Diario de Noticias", belgijskim "L'Echo" i niemieckim "Die Welt".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / AFP