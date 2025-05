Klisz wyjaśnił, że "dokument, na który powołują się autorzy fałszywych narracji", odnosi się wyłącznie do "delegowania niewielkiej grupy żołnierzy z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami do zadań realizowanych przez Sił Zbrojnych RP od wielu lat w różnych częściach świata - m. in. ochrony placówek dyplomatycznych i wojskowej współpracy międzynarodowej".

"Jednocześnie informuję, że udział żołnierzy Sił Zbrojnych RP w międzynarodowych inicjatywach szkoleniowych na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, o których traktuje wspomniane pismo, realizowany jest w ramach misji i instytucji takich jak NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), JATEC (The Joint Analysis, Training And Education Centre) czy EUMAM (The EU Military Assistance Mission in support of Ukraine). We wszystkich tych organizacjach, które ulokowane są na obszarze Europy, pełnią służbę żołnierze Sił Zbrojnych RP, a okresowe wykonywanie zadań na terenie Ukrainy wpisane jest w mandaty tych misji" - czytamy we wpisie.