W skrócie W Grójcu Wielkim ewakuowano obóz harcerzy z powodu burz przechodzących przez region.

Strażacy w województwie wielkopolskim podjęli ponad 120 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe, obejmujące różne regiony Polski, zapowiadając burze, silne opady deszczu, porywy wiatru i możliwość gradu.

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Do wieczora strażacy odebrali ponad 120 zgłoszeń w całym województwie.

Rzecznik powiedział, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nieprzerwanie usuwają skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, które towarzyszą przechodzącym nad Wielkopolską burzom.

Nawałnice nad Wielkopolską. Strażacy ewakuowali obóz harcerski

Najwięcej interwencji dotyczy powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i gostyńskiego. Działania polegają przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu dróg.

Na terenie Wielkopolski odbywają się również obozy harcerskie - obecnie funkcjonuje 44 takich zgrupowań z udziałem ponad 2,5 tysiąca osób.

Obóz w Grójcu Wielkim został ewakuowany z powodu pogorszenia się warunków pogodowych. Wielkopolscy strażacy opublikowali na Facebooku zdjęcia zniszczonego przez wichury obozowiska.

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Straż pożarna apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów meteo, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowanie się do zaleceń służb.

IMGW: W weekend załamanie pogody nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że od piątku wieczorem nastąpi wyraźne pogorszenie pogody nad większością kraju.

Z koleiRządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło odbiorców w 14 województwach przed burzami z gradem.

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Instytut przekazał, że alerty I stopnia przed burzami obejmą część województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i wschodnią część woj. łódzkiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić także grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku od godz. 22.00 do soboty do godz. 10.

Ostrzeżenia II stopnia przed tym samym zjawiskiem obejmą województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz zachodnią część woj. łódzkiego, oraz małopolskiego. Podczas obowiązywania alertu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy będzie także grad. Alerty potrwają najpóźniej do godz. 7 w sobotę.

IMGW wydał również alert III stopnia przed burzami dla powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski w woj. lubuskim. "Nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Punktowo suma opadów wynosi już 70 mm, w kolejnych godzinach spaść może kolejne od 20 mm do 30 mm. Suma opadów począwszy od godzin południowych wynieść może lokalnie do 100 mm. Prognozowane są również porywy wiatru do około 90 km/h, a miejscami też opady gradu" - informował Instytut.

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W sobotę od południa do wieczora burze wystąpią natomiast we wschodniej części Polski. Wraz z opadami spadnie też odczuwalna temperatura.





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