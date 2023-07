Skutki cyklonu Poly dotkliwie odczuli w środę m.in. Holendrzy oraz Niemcy. Tam, oprócz zniszczeń i podtopień, odnotowano ofiary śmiertelne. W miejscowości Rhede w Dolnej Saksonii w wyniku huraganu śmierć poniosła 64-letnia kobieta. W czasie spaceru z psem znalazła się pod 10-metrowym drzewem. Zginęła na miejscu.

Podobna tragedia spotkała kobietę w mieście Harleem (na zachód od Amsterdamu). Starsza kobieta podróżowała samochodem, gdy nagle na pojazd spadło drzewo. Mimo pomocy medycznej życia kobiety nie dało się uratować.

Poly w Europie. Meteorolog: Nadchodzi ekstremalna pogoda

Jak przekonuje w rozmowie z "Bildem" niemiecki meteorolog Dominik Jung, kolejny tydzień nie będzie lepszy. Dalej bowiem będziemy mieć do czynienia z ekstremalną pogodą .

Powodem ma być upal, który nadciąga do Europy z Afryki Północnej. - Tam było 47 st. i to ekstremalne ciepło rozlewa się teraz na nas. Nie 47 stopni, ale możliwe są najwyższe wartości zbliżone do 40 st. Celsjusza - podkreśla Jung.

- Upał może nam towarzyszyć w piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. Od wtorku pojawiają się oznaki ochłodzenia. Będą temu jednak towarzyszyć silne burze. Nie wiadomo jeszcze, o ile spadnie temperatura - zaznacza meteorolog.