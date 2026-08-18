W skrócie Głuchołazy w województwie opolskim zostały zalane po poniedziałkowej ulewie.

Ponad 1000 razy strażacy w całej Polsce interweniowali w związku z nawałnicami.

Najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.

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W poniedziałek w nocy nad południową Polską przeszły burze, którym towarzyszyły ogromne nawałnice. W ich wyniku w wielu miejscach doszło do lokalnych podtopień.

Trudna sytuacja miała miejsce m.in. w Głuchołazach w województwie opolskim - miejscowości, która została bardzo mocno dotknięta powodzią w 2024 roku. Na nagraniach publikowanych w internecie widać zalane drogi i domy. Na skutek ulew z brzegów wystąpił Potok Bodzanowski poniżej miasta.

W całym mieście straż pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych dróg i piwnic oraz usuwali powalone drzewa.

Głuchołazy. "Wzywam rząd do natychmiastowej pomocy"

Na sytuację zareagował poseł PiS z okręgu opolskiego Marcin Ociepa. "Znowu zalewa Głuchołazy na Opolszczyźnie! Wzywam rząd do natychmiastowej pomocy mieszkańcom. Pobudka" - napisał w mediach społecznościowych zwracając się do premiera Donalda Tuska, ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa tego resortu Marcina Kierwińskiego.

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Do sprawy odniósł się również rzecznik rządu Adam Szłapka w programie "Graffiti" w Polsat News. Według niego "trudno odpowiadać za katastrofę pogodową". -To nie jest tak, że tylko w Polsce występują ekstremalne zjawiska pogodowe. 15-minutowe ulewy, które są niszczycielskie, które wywołują kataklizmy, zdarzają się nie tylko w Polsce, i tak, trzeba zrobić wszystko, żeby przed tymi sytuacjami się zabezpieczyć, ale nie zawsze się da zabezpieczyć przed huraganami, przed ulewami, przed trzęsieniami ziemi - stwierdził.

Szłapka zaznaczył jednocześnie, że trwają inwestycje w "zabezpieczenie i odbudowę wałów powodziowych i zbiorników". - Tutaj są potrzeby, w które nie inwestowano przecież latami - przyznał.

Nawałnice nad Polską. Ponad 1000 interwencji strażaków

W związku z przejściem nawałnic nad Polską strażacy w całym kraju interweniowali 1124 razy. Najwięcej wezwań odnotowano w województwach śląskim (284), dolnośląskim (271), małopolskim (204) i łódzkim (127).

W województwie opolskim, w którym znajdują się Głuchołazy, strażacy wyjeżdżali na interwencje 75 razy. Znaczną liczbę interwencji odnotowano również w Wielkopolsce (58), na Mazowszu (44) oraz w Świętokrzyskiem (29).

Większość działań strażaków związanych było z usuwaniem wiatrołomów - ponad 560 zgłoszeń. Do północy uszkodzeniu uległy również 43 dachy. Pozostałe interwencje związane były głównie z lokalnymi podtopieniami wywołanymi nawałnicami. Od północy do 6 rano we wtorek odnotowano w sumie 70 interwencji w związku z burzami, z czego najwięcej na Mazowszu - 38.

Ulewy nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Ostrzeżeniem tym do wtorku, najpóźniej do godz. 13 objęty został obszar województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz północnej części woj. lubelskiego.

"W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody" - ostrzega IMGW.

Według Instytutu, lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość również przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zostało wydane dla części woj. warmińsko-mazurskiego. Potrwa ono do wtorku do godz. 8.

IMGW informuje, że w związku ze spływem wód opadowych, na rzece Łyna w profilu Olsztyn-Kortowo spodziewany jest wzrost stanu wody, z możliwością osiągnięcia i niewielkiego przekroczeniem stanu ostrzegawczego.



