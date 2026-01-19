Najmroźniejszym regionem w nocy z niedzieli na poniedziałek okazało się Podkarpacie. W Stuposianach zanotowano mróz na poziomie -25,9 st. C - wynika z pomiarów sporządzonych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejna noc może przynieść podobne wartości.

Pogoda wypełniona siarczystym mrozem. Zabraknie śniegu

Wschodnia połowa Polski zakryta jest alertami pierwszego stopnia związanymi z silnym mrozem. Rano w wielu miejscach było od -17 do -15 stopni, ale lokalnie do około -20 st. C, a najzimniej w Stuposianach. Przed południem temperatura powietrza powinna wzrosnąć, ale wciąż utrzymają się miejscowe dwucyfrowe mrozy.

Lokalnie na Podkarpaciu zanotowano mróz na poziomie niema -26 stopni Celsjusza - wynika z danych IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Dzięki wyżowi poniedziałek będzie przeważnie bezchmurny i słoneczny. Lokalnie na południu rano mogą jeszcze występować mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do około 300 metrów. Synoptycy nie spodziewają się w poniedziałek żadnych opadów śniegu.

Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą -10 stopni Celsjusza. W centrum mróz będzie znacznie łagodniejszy i wyniesie około -3 stopnie. W dalszym ciągu najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich i tam można się spodziewać nawet 6 stopni powyżej zera.

Tak jak w poprzednich dniach utrzyma się podział na mroźny wschód oraz wyraźnie cieplejsze zachodnie części kraju, gzie anomalia temperatur będzie mniejsza WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu silnego mrozu w całej wschodniej połowie Polski obowiązują żółte alerty IMGW. W powiecie bieszczadzkim na Podkarpaciu, gdzie mrozy będą najsilniejsze, wydano alert drugiego stopnia. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10:00 we wtorek.

Wiatr mocniej może powiać na Helu - do 55 km/h - ale na terenach podgórskich oraz w górach podmuchy będą jeszcze mocniejsze. Na Przedgórzu Sudeckim powieje do 70 km/h, a wysoko w Sudetach nawet do 120 km/h.

Arktyczne mrozy wrócą po zachodzie słońca. Nawet -25 stopni

Z powodu mrozów we wschodniej Polsce przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, choć w centrum przejściowo staną się obojętne. W pozostałych rejonach kraju, gdzie będzie cieplej, w ciągu dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

Dzięki łagodnej aurze w poniedziałek w większości kraju warunki będą korzystne lub obojętne, jednak tam, gdzie będzie najzimniej, utrzymają się niekorzystne, nawet przez cały dzień IMGW materiał zewnętrzny

Wyżowa, czyli spokojna i bezchmurna pogoda utrzyma się również po zachodzie słońca. Będą to sprzyjające warunki do powrotu siarczystych mrozów, zwłaszcza na terenach podgórskich Podkarpacia - tam znowu może być do około -25 stopni Celsjusza.

Bardzo mroźnie będzie też na północnym wschodzie i miejscami na południu: -19 st. C, w centrum -12, a najlepiej pod tym względem będzie na południowym zachodzie, gdzie mróz będzie najsłabszy i wyniesie -2 stopnie.

