Arktyczny podmuch owieje całą Polskę. Wiemy, gdzie będzie najzimniej

Jakub Wojciechowski

Szykuje się najmocniejsze uderzenie mrozu w tym sezonie. Najbliższe noce przyniosą kilkunastostopniowy mróz, jednak potem będzie znacznie zimniej. W weekend takie wartości zanotujemy już za dnia, a po zachodzie słońca czekają nas wręcz arktyczne mrozy. Według najnowszych prognoz miejscami niewiele zabraknie do -30 stopni Celsjusza.

Osoba ubrana w jasną kurtkę, ciągnąca dwukołowy wózek na śnieżnej alejce w parku zimą. W prawym górnym rogu widoczne dwie kolorowe mapy Polski ilustrujące różnice temperatur w kraju.
W najbliższy weekend oraz na początku przyszłego tygodnia nadciągną potężne mrozy. Nocami można się spodziewać mniej niż -25 stopni CelsjuszaJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Najbliższe dni przyniosą silne mrozy, a temperatura miejscami spadnie poniżej -25 stopni Celsjusza.
  • Weekend zapowiada się wyjątkowo mroźny w całym kraju, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum.
  • Na odwilż poczekamy do przyszłego tygodnia. Najpierw wróci ona na południe Polski, a w północnej części kraju wciąż będize mroźnie.
"Najbliższe dni przyniosą powrót zimowej i mroźnej aury" - nie mają wątpliwości synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo możliwe, że nocami temperatury spadną nawet do wartości poniżej -25 stopni Celsjusza - wynika z najnowszych prognoz.

Mroźny koniec tygodnia. Zimno już w najbliższą noc

W czwartek coraz wyraźniej będziemy odczuwać postępujące ochłodzenie w naszym kraju. W ciągu dnia przeważnie panować będzie mróz, a jedynie na południu temperatury będą zbliżone do zera lub mogą minimalnie przekroczyć tę granicę.

W nocy z czwartku na piątek jednak mrozy zdecydowanie się zaostrzą i wyniosą miejscami na północnym wschodzie -18 stopni Celsjusza. To jednak dopiero wstęp do tego, co czeka nas w najbliższy weekend.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni, przedstawiona na mapach z podziałem na regiony oraz wartościami liczbowymi. Kolory przedstawiają poziom temperatury od opadów poniżej zera stopni do wyższych temperatur na południu kraju.
Nadchodzący weekend będzie mroźny. Za dnia w wielu miejscach będzie kilkanaście stopni poniżej zeraIMGWmateriał zewnętrzny

Rośnie w siłę wyż Daniel, który dopuści w kolejnych dniach do naszego kraju masy chłodnego powietrza z północnego wschodu. W piątek na północnym wschodzie może być w ciągu dnia -10 stopni. Po zachodzie słońca jednak w tym rejonie temperatura spadnie do -20 st. C.

    Weekend będzie już zdecydowanie mroźny w całej Polsce.

    Potężne mrozy coraz bliżej. -25 stopni, a lokalnie jeszcze mniej

    Zarówno w sobotę jak i niedzielę, ale też na początku przyszłego tygodnia musimy być przygotowani na kilkunastostopniowe mrozy za dnia, przede wszystkim na północy, wschodzie i miejscami w centrum.

    Mapa anomalii temperatury powierzchniowej dla regionu Polski i krajów ościennych, z dominującymi odcieniami fioletu i niebieskiego wskazującymi znaczny spadek temperatur poniżej średniej w większości Polski, wyraźna granica cieplejszych barw w części z...
    Od początku weekendu ujemna anomalia temperatury opanuje zdecydowaną większość kraju - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

    Możliwe, że w weekend miejscami na północnym wschodzie w ciągu dnia na termometrach pojawią się wartości sięgające -16, -13 stopni, a w centrum do -12. Skoro tak zimno będzie za dnia, to po zmroku musimy się przygotować na prawdziwe tąpnięcie.

    Mapa Europy Środkowej z wyraźnym podziałem na kraje i miastami, ukazująca odchylenia temperatury od normy. Przeważają barwy fioletowe oraz różowe wskazujące na duży spadek temperatury, szczególnie na terenie Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy. U dołu obe...
    Noce z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek mogą być najzimniejszym okresem w tym sezonieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze pogodowe, to w nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie może być nawet poniżej -25 stopni. Możliwe, że lokalnie zanotujemy tam nawet około -27 stopni Celsjusza.

    Seria map prognoz minimalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 29 stycznia do 7 lutego 2026 roku według modelu ECMWF, z rozróżnieniem temperatur w różnych regionach kraju przy użyciu kolorystyki odpowiadającej zakresom temperatur.
    W weekendowe noce oraz na początku przyszłego tygodnia możemy się zmagać z mrozami zbliżonymi do -30 stopniIMGWmateriał zewnętrzny

    Być może będziemy mieli wówczas do czynienia z najzimniejszym epizodem w tym sezonie.

      Kiedy zrobi się cieplej? Najpierw południowe województwa

      Na powrót wyższych temperatur będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia, ale nie nastąpi to wszędzie równocześnie. "Po weekendzie możliwa jest odwilż na południu kraju" - informuje IMGW w serwisie X.

      Temperatury powinny stopniowo rosnąć i możliwe, że w połowie przyszłego tygodnia na południu w ciągu dnia zanotujemy nawet 8 stopni ciepła. Na północnym wschodzie i w centrum wciąż będzie jednak mroźnie. Ujemne temperatury wciąż utrzymają się w nocy - najpewniej w całej Polsce.

      Mapa anomalii temperatury dla Europy Środkowej przedstawiająca silne odchylenia temperatury od normy wieloletniej, z przewagą wyjątkowo wysokich temperatur na południu i centralnej części oraz bardzo niskich na północy i wschodzie.
      W połowie przyszłego tygodnia do południowej Polski powinna wrócić odwilż, jednak na północy wciąż będzie mroźnieWXChartsmateriał zewnętrzny

      Prognozy na tak odległy termin są jednak wciąż dość niepewne, a ponieważ pogoda zmienia się dynamicznie, kolejne dane mogą się różnić od obecnych.

