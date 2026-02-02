Arktyczne powietrze nad Polską. Mroźne uderzenie trwa, godziny do apogeum

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Silny mróz, opady śniegu i ryzyko gołoledzi - taka pogoda czeka Polskę we wtorek i środę. Jak prognozuje IMGW, większa część kraju pozostanie pod wpływem wyżu znad Skandynawii, który sprowadzi mroźne, arktyczne powietrze i niskie temperatury, szczególnie na północnym wschodzie.

Po lewej stronie widoczna jest kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowej ilustrująca rozkład temperatur; po prawej części kadru rozpościera się zaśnieżony krajobraz z rzeką pokrytą fragmentami lodu, wokół których ciągną się skute śniegiem brzegi i pola.
Prognoza pogody. Arktyczne powietrze nad Polską (zdj. ilustracyjne)wxcharts.com / Oliwia DomanskaEast News

  • IMGW prognozuje silny mróz, opady śniegu i ryzyko gołoledzi we wtorek i środę w Polsce.
  • Najniższe temperatury oraz opady śniegu i marznące mgły przewidywane są zwłaszcza na północnym wschodzie oraz na południu kraju.
  • W kolejnych dniach spodziewane są okresowe opady śniegu, deszcz ze śniegiem oraz możliwość śliskich dróg.
Jak informuje IMGW, Europa środkowa, wschodnia i północna będą pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii. Pozostały obszar kontynentu pozostanie pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku, zachodniej Europy i zachodniej Rosji.

Przeważający obszar Polski we wtorek pozostanie pod wpływem wspomnianego wyżu, w mroźnym powietrzu arktycznym, jedynie krańce południowo-zachodnie kraju będą dostawać się w zasięg rozległego układu niżowego znad zachodniej Europy i tam zacznie napływać powietrze polarne morskie. Powolny spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

Pogoda na wtorek. Silny mróz i mgły ograniczające widoczność

We wtorek na północy i północnym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym zachodzie słabe opady śniegu. Rano w rejonach podgórskich Karpat możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m.

    Temperatura maksymalna od -15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -10 stopni w centrum -1 stopnia na południowym zachodzie i południu, jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego około zera stopni.

    Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu i zachodzie porywisty, wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

    Noc z wtorku na środę przyniesie śnieg i gołoledź. Najtrudniej na południu kraju

    W nocy z wtorku na środę na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, jedynie na Pomorzu początkowo większe przejaśnienia. Okresami słabe opady śniegu, jedynie na południowym wschodzie kraju okresami opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

    W Małopolsce, na obszarach podgórskich Górnego Śląska i Podkarpacia opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem, a miejscami też deszcz marznący powodujący gołoledź, strefa opadów marznących w ciągu nocy będzie się przemieszczała na północ i obejmie swym zasięgiem również Opolszczyznę, zachód Dolnego Śląska i południową część województw: łódzkiego i świętokrzyskiego.

      Temperatura minimalna od -20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz Kaszubach, około -12 stopni w centrum do -1 stopnia na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami porywisty, przeważnie wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

      Środa z opadami i odwilżą na południu. Uwaga na śliskie drogi

      W środę zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady śniegu, jedynie na południowym wschodzie kraju okresami opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

      W centrum i na południu opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź; strefa opadów marznących będzie się przemieszczała w kierunku północnej Polski. Temperatura maksymalna od -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -3 stopni w centrum do 3 stopni na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, przeważnie wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

      We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około -11 stopni C. Wiatr na ogół słaby, wschodni. W nocy zachmurzenie początkowo małe, później wzrost do całkowitego, nad ranem opady śniegu. Temperatura minimalna około -15 stopni C. Wiatr na ogół słaby, wschodni.

      W środę w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 1-3 cm. Temperatura maksymalna -7 stopni. Wiatr słaby, wschodni.

