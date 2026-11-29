W skrócie Polska pozostaje pod wpływem wyżu, który przynosi ze sobą mroźne powietrze arktyczne oraz umiarkowane zachmurzenie w przeważającej części kraju.

W nocy z niedzieli na poniedziałek czekają nas silne mrozy, które w kotlinach karpackich mogą obniżyć temperaturę nawet do -17 stopni Celsjusza.

Początek tygodnia przyniesie powolne ocieplenie, a w poniedziałek temperatury maksymalne w zachodniej części Polski wzrosną do około 2 stopni Celsjusza.

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Jak informuje IMGW, nad przeważającą częścią Europy dominuje wyż, którego centrum przemieści się znad Litwy nad Białoruś, jedynie krańce północno-zachodnie i południowo-wschodnie znajdą się w zasięgu odpowiednio niżu znad Islandii i z rejonu Krety. Polska jest pod wpływem wspomnianego wyżu.

Nad Polską zalega arktyczna masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1025 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W niedzielę w kraju zachmurzenia małe i umiarkowane, na północy i wschodzie miejscami duże. Temperatura maksymalna od -4 stopni na południu, około -1 stopnia w centrum do około 1 stopnia na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat około -6 stopni. Dla południowej Polski IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

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Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu i Podkarpaciu miejscami dość silny, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.

Prognoza pogody. Czeka nas mroźna noc, a następnie ocieplenie

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od -13 stopni na południu, około -7 stopni w centrum, na wschodzie i na południowym zachodzie, do -1 stopnia nad samym morzem; chłodniej w kotlinach karpackich od -17 do -13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek, w południowej części kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -2 stopni na wschodzie, około 0 stopni w centrum do 2 stopni na zachodzie kraju, lokalnie nad morzem oraz lokalnie na terenach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, w porywach 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

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