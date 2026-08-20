W skrócie Wobec youtubera Stuu sąd zastosował tymczasowy areszt na jeden miesiąc, aby umożliwić przeprowadzenie m.in. badań psychiatrycznych.

Stuu usłyszał zarzuty dotyczące niewłaściwego kontaktu z osobami małoletnimi. Nie przyznał się do winy ani nie złożył wyjaśnień.

Stuu został sprowadzony do Polski po procedurze ekstradycyjnej z Wielkiej Brytanii w związku z aferą Pandora Gate i ma zarówno brytyjskie, jak i polskie obywatelstwo.

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Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził, że okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia postępowania przygotowawczego. Chodzi m.in. o przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych i seksuologicznych.

- Sąd stwierdził, że jedynie obawa tzw. matactwa, czyli utrudniania postępowania w niniejszej sprawie stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy - poinformował sędzia Michał Kusiak.

Jak dodał, istnieje również przesłanka wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynów zarzuconych podejrzanemu, ale jest to przesłanka ogólna.

Stuu pozostanie w areszcie tymczasowym. Usłyszał zarzuty

Wcześniej Stuu usłyszał zarzuty rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15. roku życia. 34-latek nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanym mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się całością materiału dowodowego. Odpowiadał natomiast na pytania obrońców, przy czym pytania te nie dotyczyły zarzucanych mu czynów, ale okoliczności bardziej formalnych mających związek z ewentualnym dalszym stosowaniem aresztowania - powiedział w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Afera Pandora Gate. Kim jest Stuu?

Stuu został przesłuchany w związku aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 r. po publikacji materiałów ujawniających, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali niewłaściwe kontakty z małoletnimi.

Stuart K.-B. przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, dlatego jego sprowadzenie do Polski wymagało przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. W połowie lipca brytyjski sąd odrzucił apelację i zdecydował, że mężczyzna może zostać wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. 14 sierpnia 34-latek został przetransportowany do Warszawy, a następnie trafił do aresztu.

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii - ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie - 1,8 mln.



