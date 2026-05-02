W skrócie Abp Tadeusz Wojda podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski skrytykował wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej bez zgody rodziców i zaapelował o dialog na ten temat.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym od nowego roku szkolnego, przy czym zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego będą nieobowiązkowe i o udziale w nich zdecydują rodzice.

Abp Wojda zaapelował, aby nie zabierać dzieci z lekcji religii i podkreślił, że przyrzeczenia z Jasnogórskich Ślubów Narodu wciąż są zobowiązaniem.

- Jako przedmiot nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70 proc. uczniów i nie jest obowiązkowa - powiedział w sobotę w homilii na Jasnej Górze metropolita gdański, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

Hierarcha dodał, że zgodnie z art. 48 Konstytucji RP to rodzice mają pierwotne i niezbywalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Przewodniczący KEP: Apelujemy o szeroki i merytoryczny dialog

- Państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać przez narzucanie jednolitej obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich - powiedział hierarcha.

Zdaniem przewodniczącego KEP "negowanie rodzicom tego prawa jest pogwałceniem ich woli".

- Nawet jeśli w obecnym kształcie edukacja zdrowotna zawiera wiele pozytywnych treści, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony dziecka przed różnymi zagrożeniami, to zawiera też treści bardzo problematyczne, które nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny określonej i zagwarantowanej przez Konstytucję - powiedział metropolita gdański.

- Mając na uwadze prawdziwe dobro uczniów, apelujemy więc do instytucji państwowych o podjęcie w sprawie edukacji zdrowotnej szerokiego i merytorycznego dialogu pomiędzy podstawowymi podmiotami wychowania, czyli szkołą, rodziną, Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami, wyznaniami i związkami wyznaniowymi - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, która w przeddzień uroczystości na Jasnej Górze miała posiedzenie swej Rady Stałej.

MEN zapowiedziało zmiany w edukacji zdrowotnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym od nowego roku szkolnego - oprócz komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej.

Jak wyjaśniła na początku kwietnia ministra Barbara Nowacka, "przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie stanowił prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym".

Nowacka zaznaczyła, że o tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.

Zgodnie z zapowiedziami nieobowiązkowe będą zatem zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego, a obowiązkowe będą takie działy jak: bezpieczeństwo, higiena cyfrowa, odżywianie, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne oraz pierwsza pomoc.

Przedmiotu będą mogli nauczać, tak jak dotychczas, nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz nauczyciele psycholodzy.

MEN poinformował o powołaniu zespołu eksperckiego, który przeanalizuje dotychczasową podstawę programową edukacji zdrowotnej i wskaże szczegółowe treści, które będą nieobowiązkowe.

Członkami zespołu zostali: Zbigniew Izdebski - koordynator, Antonina Kopyt, Dariusz Samborski, Aleksandra Lewandowska, Joanna Napierała. Resort zaznaczył, że "nowe przepisy będą gotowe najszybciej, jak to możliwe, z uwzględnieniem procesu legislacyjnego, czyli konsultacji i uzgodnień, na pewno przed początkiem nowego roku szkolnego".

Abp Wojda: Nie zabierajmy dzieci z religii

W sobotę na Jasnej Górze abp Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych, aby doceniali religię w szkole.

- Abyśmy nigdy nie zabierali dzieci i nie ograniczali im tej możliwości wychowania religijnego - stwierdził.

W homilii nawiązał też do Jasnogórskich Ślubów Narodu sprzed 70 lat. Ich treść ułożył kard. Stefan Wyszyński, wówczas internowany przez władze PRL-u w Komańczy. - Co dziś pozostało z tamtego "Przyrzekamy". Nie wolno nam zapominać, że tamto ślubowanie to nie tylko historia - to zobowiązanie, które trwa - podkreślił.

Podobnie jak dzień wcześniej w wieczornym Apelu Jasnogórskim, także w sobotę, podczas uroczystej sumy abp Wojda mówił o powierzchowności wiary i postępującej laicyzacji.

