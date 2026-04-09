Apel do Ukraińców mieszkających w Polsce opublikowany został w mediach społecznościowych Dmytro Lubinetsa. Komisarz Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy przypomniał w nim o zmianach przepisów w naszym kraju.

"Jeśli twój numer PESEL ze statutem UKR został wydany bez okazania paszportu, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Nie zwlekaj - potwierdzenie tożsamości jest kluczowym warunkiem utrzymania statusu i dostępu do podstawowych usług w Polsce" - napisał.

Brak aktualizacji dokumentów może skutkować kilkoma konsekwencjami. Mowa między innymi o utracie statusu UKR (specjalny status uchodźcy wprowadzony po pełnoskalowej agresji rosyjskiej), braku możliwości podjęcia legalnej pracy, a także legalnego pobytu w Polsce.

Dokument potwierdza się w urzędzie gminy.

Nowe przepisy dla Ukraińców mieszkających w Polsce

W marcu polskie władze wprowadziły szereg zmian do funkcjonującej od 2024 roku specustawy dotyczącej pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Do tej pory Ukraińcy posiadający status UKR mieli dostęp m.in. do bezpłatnego leczenia w ramach NFZ, zasiłków społecznych MPS i GOPS, darmowego zakwaterowania w ośrodkach zbiorowych czy też pracy bez dodatkowych zezwoleń.

Od 5 marca Ukraińcy nie będą mogli pobierać środków z programu 800+, jeśli rodzice nie pracują (na umowę o pracę, zlecenie, prowadzą działalność gospodarczą), a także jeśli dzieci nie uczęszczają do polskiej szkoły.

Darmowe leczenie przysługuje wyłącznie Ukraińcom odprowadzającym składki NFZ. Zlikwidowano także możliwość darmowego pobytu w ośrodkach zbiorowych.

