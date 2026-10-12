Apelują o ograniczenie pomocy Ukrainie. Tusk bez ogródek: Absurdalne tezy

W Warszawie rozpoczyna się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Konferencję otworzył premier Donald Tusk.

Szef rządu przyznał, że Warszawa jest bardzo adekwatnym miejscem do goszczenia konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. - Chciałbym w związku z ostatnimi wydarzeniami wykorzystać tę chwilę, aby nazwać po imieniu kilka oczywistych prawd. (...) Zakłamywanie rzeczywistości może być jednym z najgroźniejszych i najskuteczniejszych sojuszników rosyjskiego agresora - tłumaczył.

- Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto sugeruje, że Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi - dorzucił Tusk. Głosy relatywizujące odpowiedzialność za wojnę - zdaniem Tuska - są słyszane w Moskwie, ale i innych stolicach.

Wojna w Ukrainie. Donald Tusk: Słyszę codziennie absurdalne tezy, które stają się w różnych miejscach popularne

Premier przypomniał o swojej ostatniej podróży po Ukrainie. W mijanych samochodem małych miejscowościach widział "świadectwa okrucieństwa tej wojny", czyli upamiętnienia poległych. - Zginęli na wojnie, której nie chcieli - przyznał.

Według Tuska pojawiają się rzekomi patrioci, którzy "w imię interesu narodowego, suwerenności, bezpieczeństwa, uznają, że trzeba zredukować pomocy dla Ukrainy". - Słyszę codziennie te na pierwszy rzut oka absurdalne tezy. Ale to są tezy, które stają się w różnych miejscach coraz bardziej popularne - wyjaśnił.

- Każdy, kto z jakiś przyczyn chce osłabić Ukrainę w jej obronie przed agresją rosyjską, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi, bezpieczeństwu własnego państwa i suwerenności - podkreślił szef rządu.

Donald Tusk przed swoim wystąpieniem spotkał się z ważnym gościem, czyli Naczelnym Dowódcą NATO w Europie i Szefem Dowództwa Europejskiego Sił Zbrojnych USA gen. Alexusem Grynkewichem. - To, co usłyszałem dzisiaj od gen. Grynkewicha, napawa mnie optymizmem. (...) W tej rozmowie miałem partnera, który też nie ma żadnych iluzji, złudzeń co do zamiarów Rosji wobec Ukrainy, ale także wobec Europy i całego świata Zachodu - zdradził podczas swojego przemówienia premier.

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