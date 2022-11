Apel prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z mieszkańcami Przewodowa

Oprac.: Marta Stępień Polska

Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Przewodowie w województwie lubelskim. - Proszę o uszanowanie prywatności rodzin ofiar tragicznego zdarzenia w Przewodowie. Rodziny obu mężczyzn chciałyby pożegnać się ze swoimi najbliższymi w spokoju; to bardzo trudny moment dla tych rodzin i dla całej społeczności tutaj – powiedział po spotkaniu z mieszkańcami prezydent. Dodał, że rodziny zmarłych poprosiły go o przekazanie tego apelu. We wsi we wtorek spadł pocisk i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda w Przewodowie / Polsat News