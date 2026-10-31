Apel do koalicjantów Donalda Tuska. "Stańcie po stronie Narodu"

W skrócie Poseł PiS Michał Wójcik zaapelował do Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza o stanięcie po stronie narodu w związku z nocnymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

Premier Donald Tusk skomentował sytuację w TK, podkreślając, że przywracanie rządów prawa jest obowiązkiem rządu i wymaga zdecydowanych działań po rządach Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i wrócił do kraju, po czym w towarzystwie Zbigniewa Kapińskiego próbował wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

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Michał Wójcik odniósł się do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, które miały miejsce w nocy z piątku na sobotę. We wpisie poseł Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do koalicjantów Donalda Tuska.

"I jak tam, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Fajnie jest być w takiej reżimowej koalicji, która ośmieszyła Polskę na cały świat? Stańcie po stronie Narodu" - zaapelował na platformie X Michał Wójcik.

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Trybunał Konstytucyjny. Protesty przed budynkiem, pojawiła się policja

W piątek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja, a na stronie TK informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że kierującą TK została sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Przed TK nasiliły się protesty, a udział w nich wzięli udział posłowie opozycji, w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na miejscu pojawił się też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Podczas piątkowego briefingu prasowego prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu, z czego cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Święczkowskiego, a piąty - Sochańskiego.

Do tych wydarzeń odniósł się też na X premier Donald Tusk. "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach PiS-owskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" - czytamy.

Spór o TK. Prezydent odwołał wizytę w Senegalu.

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki przerwał zaplanowany wcześniej lot do Senegalu. "W takim momencie prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na platformie X prezydent.

Nawrocki, w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego - poinformował Paweł Szefernaker. Maciej Berek opublikował z kolei film, na którym widać, jak prezydent próbuje dostać się do środka. Doszło do szarpaniny.



